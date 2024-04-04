Коли садити кавуни та дині на розсаду 2024 року — поради, місячний календар

Підготовка розсади кавуна та дині. Колаж Новини.LIVE

Найпопулярніші літні солодкі плоди, які українці чекають з нетерпінням кожного сезону — кавун та диня. Багато дачників та городників наважуються самостійно виростити ці баштанні культури на своїй присадибній ділянці. Якщо знати певні правила та нюанси, можна отримати неймовірний результат.

Новини.LIVE розповідає, к оли садити кавуни та дині на розсаду за місячним календарем 2024 року та які секрети вирощування треба знати для щедрого врожаю.

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Досить часто дачники та городники користуються місячним посівним календарем, щоб обрати найсприятливіші дати для посіву та посадки городини та садовини. Така практика існує не даремно, адже вважається, що фази Місяця можуть напряму впливати на ріст та розвиток рослин. До прикладу, найнесприятливішим періодом, коли рослини ослаблені, є молодик та повня.

Запам'ятайте, а краще збережіть, коли сіяти кавуни та дині на розсаду за місячним календарем:

квітень : 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число.

: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число. травень: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 число.

Найсприятливіші дні квітня: 25 і 26 число, якщо ви заплануєте висаджування насіння в ґрунт саме в ці дати, то будьте певні, що розсада отримає більше шансів на здоровий ріст, ніж якщо буде обрано інші дні.

Коли садити кавуни та дині на розсаду — оптимальні терміни

Варто зауважити, що висівати насіння кавуна та дині на розсаду починають наприкінці квітня-початку травня. А ось у відкритий ґрунт розсаду пересаджують через місяць, тобто наприкінці травня-початку червня.

Вирощування розсади у горщиках. Фото: google.com

Як правильно висаджувати дині та кавуни на розсаду — поради

Звичайно, успіх залежить від якісного та здорового насіння, тож про це слід потурбуватися заздалегідь. Насінини мають бути великими та цілими, без пошкоджень.

Можна відібрати якісне насіння наступним чином:

помістити його в склянку із солоною водою (на 200 мл 0.5 ч. л. солі);

почекати 24 години;

насіння, що спливло, викинути;

те, що потонуло, дістати, викласти на марлю і просушити (його можна використовувати для посадки).

Фахівці діляться секретом: для того щоб "активізувати" насіння, його після просушування потрібно перекласти в тканинний мішечок або марлю й опустити в гарячу воду. Така маніпуляція допоможе насінню швидше зійти.

У термос необхідно налити воду температури близько 50°C. Помістити туди насіння у марлевих мішечках. Після цього потрібно закрити кришку та залишити на 20-25 хвилин. Далі насіння потрібно дістати і відразу опустити на 2-3 хвилини в склянку з холодною водою. Потім їх потрібно промити під струменем води і обсушити.

Вирощування розсади. Фото: freepik.com

Нюанси посіву кавуна та дині на розсаду:

ґрунт має бути пухким, але без особливих поживних компонентів (можна брати універсальний магазинний ґрунт і змішувати його з піском у співвідношенні 2:1);

важливо забезпечити велику кількість світла (лампи або південна сторона вікон);

до моменту сходів стежити, щоб ґрунт був вологим, а після скоротити так, щоб земляна грудка просихала повністю;

за 1-2 тижні до висадки розсади в ґрунт почати виносити її на прохолодне повітря, щоб загартувати.

Важливо: пророщене насіння має перебувати виключно в регулярно вологому ґрунті. Якщо ґрунт буде пересихати, то посадковий матеріал теж засохне і загине.

Також врахуйте, що жодне підживлення на цьому етапі кавунам і диням не потрібне. Якщо його використовувати, то рослина буде витрачати сили на ріст зеленої маси, а вам потрібно, щоб міцною була зав'язь і врожай.

Маленький плід кавуна на городі. Фото: shutterstock.com

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