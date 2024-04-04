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Когда сажать арбузы и дыни на рассаду — советы и благоприятные дни 2024 года

4 апреля 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать арбузы и дыни на рассаду в 2024 году — советы, лунный календарь
Подготовка рассады арбуза и дыни. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Самые популярные летние сладкие плоды, которые ждут украинцы с нетерпением каждый сезон — арбуз и дыня. Многие дачники и огородники решаются самостоятельно вырастить эти бахчевые культуры на своем приусадебном участке. Если вы знаете определенные правила и нюансы, можно получить невероятный результат.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю 2024 года и какие секреты выращивания нужно знать для щедрого урожая.

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Когда сажать арбузы и дыни на рассаду весной — благоприятные дни по лунному календарю 2024 года

Часто дачники и огородники пользуются лунным посевным календарем, чтобы выбрать самые благоприятные даты для посева и посадки овощей и фруктов. Такая практика существует не зря, ведь считается, что фазы Луны могут напрямую влиять на рост и развитие растений. К примеру, самым неблагоприятным периодом, когда растения ослаблены, является новолуние и полнолуние.

Запомните, а лучше сохраните, когда сеять арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю:

  • апрель: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число.
  • май: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 число.

Самые благоприятные дни апреля: 25 и 26 число, если вы запланируете высадку семян в почву именно в эти даты, будьте уверены, что рассада получит больше шансов на здоровый рост, чем если будут выбраны другие дни.

Когда сажать арбузы и дыни на рассаду — оптимальные сроки

Следует заметить, что высевать семена арбуза и дыни на рассаду начинают в конце апреля-начале мая. А вот в открытую почву рассаду пересаживают через месяц, то есть в конце мая-начале июня.

 

Когда сажать арбузы и дыни на рассаду весной – благоприятные дни по лунному календарю 2024 года.
Выращивание рассады в горшках. Фото: google.com

Как правильно высаживать дыни и арбузы на рассаду — советы

Конечно, успех зависит от качественных и здоровых семян, поэтому об этом следует позаботиться заранее. Семена должны быть большими и целыми, без повреждений.

Можно отобрать качественные семена следующим образом:

  • поместить их в стакан с соленой водой (на 200 мл 0.5 ч. л. соли);
  • подождать 24 часа;
  • всплывшие семена выбросить;
  • то, что утонуло, достать, выложить на марлю и просушить (их можно использовать для посадки).

Специалисты делятся секретом: для того чтобы "активизировать" семена, их после просушки нужно переложить в тканевый мешочек или марлю и опустить в горячую воду. Такая манипуляция поможет семенам быстрее взойти.

В термос необходимо налить воду температуры около 50°C. Поместить туда семена в марлевых мешочках. После этого нужно закрыть крышку и оставить на 20-25 минут.  Далее семена нужно достать и сразу же опустить на 2-3 минуты в стакан с холодной водой. Потом их необходимо промыть под струей воды и обсушить.

 

Как правило высаживать дыни и арбузы на рассаду — советы и инструкция
Выращивание рассады. Фото: freepik.com

Нюансы посева арбуза и дыни на рассаду:

  • почва должна быть рыхлой, но без особых питательных компонентов (можно брать универсальный магазинный грунт и смешивать его с песком в соотношении 2:1);
  • важно обеспечить большое количество света (лампы или южная сторона окон);
  • к моменту всходов следить, чтобы почва была влажной, а после сократить так, чтобы земляной комок просыхал полностью;
  • за 1-2 недели до высадки рассады в грунт начать выносить ее на прохладный воздух, чтобы закалить.

Важно: пророщенные семена должны находиться исключительно в регулярно влажной почве. Если почва будет пересыхать, то посадочный материал тоже засохнет и погибнет.

Также учтите, что подкормка на этом этапе арбузам и дыням не нужна. Если ее использовать, то растение будет тратить силы на рост зеленой массы, а вам нужно, чтобы крепкой была завязь и урожай.

 

Как правило высаживать дыни и арбузы на рассаду — советы и инструкция
Маленький арбузный плод на огороде. Фото: shutterstock.com

 

Раньше мы писали, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.

Напомним, мы рассказывали, как правильно обрезать и опрыскивать виноград весной.

Также советуем узнать, чем следует подкармливать клубнику после зимы, чтобы иметь обильный урожай.

советы
огород
апрель
рассада
арбуз
дыня

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