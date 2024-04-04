Когда сажать арбузы и дыни на рассаду в 2024 году — советы, лунный календарь

Когда сажать арбузы и дыни на рассаду — советы и благоприятные дни 2024 года
Самые популярные летние сладкие плоды, которые ждут украинцы с нетерпением каждый сезон — арбуз и дыня. Многие дачники и огородники решаются самостоятельно вырастить эти бахчевые культуры на своем приусадебном участке. Если вы знаете определенные правила и нюансы, можно получить невероятный результат.
Новини.LIVE рассказывает, когда сажать арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю 2024 года и какие секреты выращивания нужно знать для щедрого урожая.
Когда сажать арбузы и дыни на рассаду весной — благоприятные дни по лунному календарю 2024 года
Часто дачники и огородники пользуются лунным посевным календарем, чтобы выбрать самые благоприятные даты для посева и посадки овощей и фруктов. Такая практика существует не зря, ведь считается, что фазы Луны могут напрямую влиять на рост и развитие растений. К примеру, самым неблагоприятным периодом, когда растения ослаблены, является новолуние и полнолуние.
Запомните, а лучше сохраните, когда сеять арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю:
- апрель: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 число.
- май: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 число.
Самые благоприятные дни апреля: 25 и 26 число, если вы запланируете высадку семян в почву именно в эти даты, будьте уверены, что рассада получит больше шансов на здоровый рост, чем если будут выбраны другие дни.
Когда сажать арбузы и дыни на рассаду — оптимальные сроки
Следует заметить, что высевать семена арбуза и дыни на рассаду начинают в конце апреля-начале мая. А вот в открытую почву рассаду пересаживают через месяц, то есть в конце мая-начале июня.
Как правильно высаживать дыни и арбузы на рассаду — советы
Конечно, успех зависит от качественных и здоровых семян, поэтому об этом следует позаботиться заранее. Семена должны быть большими и целыми, без повреждений.
Можно отобрать качественные семена следующим образом:
- поместить их в стакан с соленой водой (на 200 мл 0.5 ч. л. соли);
- подождать 24 часа;
- всплывшие семена выбросить;
- то, что утонуло, достать, выложить на марлю и просушить (их можно использовать для посадки).
Специалисты делятся секретом: для того чтобы "активизировать" семена, их после просушки нужно переложить в тканевый мешочек или марлю и опустить в горячую воду. Такая манипуляция поможет семенам быстрее взойти.
В термос необходимо налить воду температуры около 50°C. Поместить туда семена в марлевых мешочках. После этого нужно закрыть крышку и оставить на 20-25 минут. Далее семена нужно достать и сразу же опустить на 2-3 минуты в стакан с холодной водой. Потом их необходимо промыть под струей воды и обсушить.
Нюансы посева арбуза и дыни на рассаду:
- почва должна быть рыхлой, но без особых питательных компонентов (можно брать универсальный магазинный грунт и смешивать его с песком в соотношении 2:1);
- важно обеспечить большое количество света (лампы или южная сторона окон);
- к моменту всходов следить, чтобы почва была влажной, а после сократить так, чтобы земляной комок просыхал полностью;
- за 1-2 недели до высадки рассады в грунт начать выносить ее на прохладный воздух, чтобы закалить.
Важно: пророщенные семена должны находиться исключительно в регулярно влажной почве. Если почва будет пересыхать, то посадочный материал тоже засохнет и погибнет.
Также учтите, что подкормка на этом этапе арбузам и дыням не нужна. Если ее использовать, то растение будет тратить силы на рост зеленой массы, а вам нужно, чтобы крепкой была завязь и урожай.
Раньше мы писали, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.
Напомним, мы рассказывали, как правильно обрезать и опрыскивать виноград весной.
Также советуем узнать, чем следует подкармливать клубнику после зимы, чтобы иметь обильный урожай.
Читайте Новини.LIVE!