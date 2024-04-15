Когда и как сажать тыквы в 2024 году — лунный календарь и полезные советы

Когда украинцам сажать тыквы 2024 — лучшие даты и ценные советы
Тыква — одна из популярных в Украине огородных культур. Этот вкусный и сладкий долго хранящийся оранжевый овощ подходит для десертов, супов, закусок и горячих блюд. Кроме этого, из тыквы можно получить полезные семечки. Его достаточно легко вырастить у себя на приусадебном участке, если знать некоторые секреты.
Новини.LIVE рассказывает, когда сажать тыкву в открытую почву по лунному календарю 2024 года и как это правильно сделать, чтобы получить щедрый урожай.
Когда сажать тыкву в открытую почву — погодные условия
Выбирая оптимальное время для посадки тыквы, обратите внимание на погодные условия в вашем регионе. Именно эта огородная культура очень любит тепло.
Потому лучшее время для посадки тыквы, когда температура почвы достигает +15°C и не предполагаются заморозки. При этом температура воздуха должна быть от +18°C до +20°C.
Обычно южные регионы Украины начинают высаживать этот овощ в конце апреля или начале мая. Центральные регионы — вторая половина мая или начало июня. А северные — конец мая или середина июня.
Когда сажать тыкву в открытую почву по лунному календарю 2024 года
Лунный календарь на 2024 год поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки тыквы:
- апрель — 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28;
- май — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
- июнь — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30;
- июль — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31;
- август — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;
- сентябрь — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.
Как подготовить почву к посадке тыквы
Выберите участок огорода, на котором хотите вырастить тыкву. Он должен быть очень хорошо освещен. Если ваш участок находится в низине, следует высаживать рассаду на грядки высотой не менее 60 см.
Для тыквы не подходят следующие виды грунтов:
- глинистые;
- среднекислые;
- кислые.
При этом почва должна быть разрыхленной и питательной. Перекапывать землю необходимо, чтобы насытить ее кислородом.
Опытные огородники советуют удобрить землю, добавив на каждые 2 метра квадратные грядки:
- два ведра перегноя и листовой земли;
- ведро песка;
- ведро древесной золы;
- 2 ст. л. суперфосфата;
- 2 ст. л. сульфата калия
После внесения этого полезного коктейля необходимо перемешать почву и сформировать грядки шириной 1,5-1,7 м и высотой 40-60 см. Напоследок перед высадкой следует увлажнить грядки теплой водой.
Эти советы будут полезны как для посадки рассады, так и посадки семян в открытый грунт.
Как сажать тыкву в открытую почву 2024 года — полезные советы
Перед тем как высаживать тыкву на рассаду, нужно подготовить семена. Для этого выбирайте самые большие экземпляры.
Чтобы семена быстро проросли и дали больший урожай, его необходимо неделю прогревать на солнце, лучше на подоконнике. Или можно замочить в термосе в нагретой воде до 50°C на 3-4 часа. Далее семена нужно оставить во влажной ткани.
Через 2-3 дня семена начнут проклевываться и их можно пересаживать в торфяные стаканчики или контейнеры.
Высаживать тыкву на рассаду нужно за 2-3 недели до пересадки ее в открытый грунт. Специалисты советуют копать лунки на 5 см глубже и шире корневой системы рассады в земляной грудке.
Как правильно посадить семена тыквы в открытый грунт
Важно прогреть семена, как отмечалось выше. Если вы это делаете в воде, обязательно их просушите. В одну лунку кладут по 3-4 семечки.
Семена засыпают плодородной землей, а участок мульчируют торфяной крошкой или перегноем. Между рядами оставляют промежуток не менее 2 м, а между ямками в ряду — не менее метра. Делать ямки лучше в шахматном порядке. Чтобы ускорить появление всходов, на посевы набрасывают пленку, присыпая ее края землей.
Когда появятся ростки (это должно произойти за 6-8 дней), необходимо снять пленку. Дождитесь, когда на сеянцах разовьется по 2 настоящих листочка.
После ряды нужно проредить, оставив в каждой ямке не более 2 растений. Остальные следует обрезать на уровне земли, чтобы не травмировать корневую систему сеянцев.
Не забывайте ухаживать за сеянцами, поливать их, пропалывать и подпитывать землю.
Раньше мы рассказывали, когда самые благоприятные даты посева огурцов по лунному календарю в апреле 2024 года.
Напомним, мы писали, когда сажать арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю 2024 года.
Также рекомендуем вам узнать, когда сажать картофель в апреле 2024 года по лунному календарю.
Читайте Новини.LIVE!