Когда и как сажать тыквы в 2024 году — лунный календарь и полезные советы

Посадка тыквы в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Тыква — одна из популярных в Украине огородных культур. Этот вкусный и сладкий долго хранящийся оранжевый овощ подходит для десертов, супов, закусок и горячих блюд. Кроме этого, из тыквы можно получить полезные семечки. Его достаточно легко вырастить у себя на приусадебном участке, если знать некоторые секреты.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать тыкву в открытую почву по лунному календарю 2024 года и как это правильно сделать, чтобы получить щедрый урожай.

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Когда сажать тыкву в открытую почву — погодные условия

Выбирая оптимальное время для посадки тыквы, обратите внимание на погодные условия в вашем регионе. Именно эта огородная культура очень любит тепло.

Потому лучшее время для посадки тыквы, когда температура почвы достигает +15°C и не предполагаются заморозки. При этом температура воздуха должна быть от +18°C до +20°C.

Обычно южные регионы Украины начинают высаживать этот овощ в конце апреля или начале мая. Центральные регионы — вторая половина мая или начало июня. А северные — конец мая или середина июня.

Посадка тыквы в открытый грунт. Фото: google.com

Когда сажать тыкву в открытую почву по лунному календарю 2024 года

Лунный календарь на 2024 год поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки тыквы:

апрель — 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28;

— 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28; май — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; июнь — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30;

— 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30; июль — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31; август — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; сентябрь — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Как подготовить почву к посадке тыквы

Выберите участок огорода, на котором хотите вырастить тыкву. Он должен быть очень хорошо освещен. Если ваш участок находится в низине, следует высаживать рассаду на грядки высотой не менее 60 см.

Для тыквы не подходят следующие виды грунтов:

глинистые;

среднекислые;

кислые.

При этом почва должна быть разрыхленной и питательной. Перекапывать землю необходимо, чтобы насытить ее кислородом.

Опытные огородники советуют удобрить землю, добавив на каждые 2 метра квадратные грядки:

два ведра перегноя и листовой земли;

ведро песка;

ведро древесной золы;

2 ст. л. суперфосфата;

2 ст. л. сульфата калия

После внесения этого полезного коктейля необходимо перемешать почву и сформировать грядки шириной 1,5-1,7 м и высотой 40-60 см. Напоследок перед высадкой следует увлажнить грядки теплой водой.

Эти советы будут полезны как для посадки рассады, так и посадки семян в открытый грунт.

Подготовка почвы к посадке огородных культур. Фото: freepik.com

Как сажать тыкву в открытую почву 2024 года — полезные советы

Перед тем как высаживать тыкву на рассаду, нужно подготовить семена. Для этого выбирайте самые большие экземпляры.

Чтобы семена быстро проросли и дали больший урожай, его необходимо неделю прогревать на солнце, лучше на подоконнике. Или можно замочить в термосе в нагретой воде до 50°C на 3-4 часа. Далее семена нужно оставить во влажной ткани.

Через 2-3 дня семена начнут проклевываться и их можно пересаживать в торфяные стаканчики или контейнеры.

Высаживать тыкву на рассаду нужно за 2-3 недели до пересадки ее в открытый грунт. Специалисты советуют копать лунки на 5 см глубже и шире корневой системы рассады в земляной грудке.

Урожай тыквы на огороде. Фото: google.com

Как правильно посадить семена тыквы в открытый грунт

Важно прогреть семена, как отмечалось выше. Если вы это делаете в воде, обязательно их просушите. В одну лунку кладут по 3-4 семечки.

Семена засыпают плодородной землей, а участок мульчируют торфяной крошкой или перегноем. Между рядами оставляют промежуток не менее 2 м, а между ямками в ряду — не менее метра. Делать ямки лучше в шахматном порядке. Чтобы ускорить появление всходов, на посевы набрасывают пленку, присыпая ее края землей.

Когда появятся ростки (это должно произойти за 6-8 дней), необходимо снять пленку. Дождитесь, когда на сеянцах разовьется по 2 настоящих листочка.

После ряды нужно проредить, оставив в каждой ямке не более 2 растений. Остальные следует обрезать на уровне земли, чтобы не травмировать корневую систему сеянцев.

Не забывайте ухаживать за сеянцами, поливать их, пропалывать и подпитывать землю.

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