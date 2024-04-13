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Коли сіяти огірки у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем

13 квітня 2024 07:30
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли сіяти огірки у квітні 2024 року за місячним календарем — дати та поради
Врожай огірків на дачі. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Огірки — найосвіжаючий овоч на городі, без якого важко уявити літній салат. А ще це смачна закуска, адже його можна солити, квасити та маринувати. Проте, щоб виростити великий врожай цього овочу необхідно докласти чималих зусиль. Зокрема не зайвим буде обрати правильну дату для посіву або посадки саджанців у відкритий ґрунт. 

Коли найсприятливіші дати для посіву та посадки огірків за місячним календарем у квітні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Чому місячний календар такий важливий для посіву та посадки рослин

Питання впливу фаз Місяця на рослини — це предмет багатьох дискусій. Деякі фахівці стверджують, що фази Місяця можуть впливати на ріст, розвиток і врожайність рослин.

Так, вважається, що сіяти та садити рослини, плоди яких дозрівають над землею, необхідно у Місяць, що росте. А  рослини з плодами в землі у спадний Місяць. 

Є дослідження, які говорять про те, що в певні місячні фази рослини можуть поглинати більше вологи та корисних речовин.

Хай там як, місячний календар — це також зручна річ, щоб розпланувати свої роботи на городі й нічого не забути. 

Також варто пам'ятати, що крім сприятливої дати, для гарного врожаю за рослинами необхідно доглядати, забезпечуючи їм достатнє поливання, підживлення. 

 

Чому місячний календар такий важливий для посіву та посадки рослин
Вирощування розсади у горщиках. Фото: google.com

Коли найкраще сіяти та садити огірки — погодні умови

Якщо ви сієте огірки на розсаду, погодні умови не мають значення. Адже виростити її можна в парнику, в теплиці та навіть на підвіконні. У такому разі температура ґрунту і повітря в приміщенні має бути на рівні 20-23°C. 

У відкритий ґрунт висаджувати розсаду або сіяти насіння огірків можна, коли денна температура підніметься та буде триматися на рівні від +16°C і вище. А нічна температура триматиметься на рівні від +8°C і вище.

Запам'ятайте, за температури, нижчої за +5°C, огірки гинуть. 

Для посіву насіння або висадки розсади огірків обирайте сонячний безхмарний день. Переконайтеся, що цього дня не буде дощу. 

 

Коли найкраще сіяти та садити огірки — погодні умови
Посів розсади. Фото: freepik.com

Коли найкраще сіяти огірки у відкритий ґрунт за місячним календарем на квітень 2024 року

Згідно з місячним календарем на квітень 2024 року, найкращими датами для посіву огірків будуть: 12, 13, 18, 19, 20 та 21 числа місяця.

Ці дні відповідають місячним фазам, які є найсприятливішими для зростання саме цієї культури, що дозволить підвищити шанси отримати гарний врожай.

 

Раніше ми писали, коли садити картоплю у квітні 2024 року за місячним календарем. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли садити кавуни та дині на розсаду за місячним календарем 2024 року.

Також радимо скористатися детальним місячним посівним календарем на квітень 2024 року, який підкаже, коли найкращі дні для робіт на городі та у саду.

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