Когда сеять огурцы в апреле 2024 года по лунному календарю — даты и советы

Урожай огурцов на даче. Фото: istockphoto.com

Огурцы — самый освежающий овощ на огороде, без которого трудно представить летний салат. А еще это вкусная закуска, ведь его можно солить, квасить и мариновать. Однако, чтобы вырастить большой урожай этого овоща, необходимо приложить немалые усилия. В частности, не лишним будет выбрать правильную дату для посева или посадки саженцев в открытый грунт.

Когда самые благоприятные даты посева и посадки огурцов по лунному календарю в апреле 2024 года, рассказываем далее в материале.

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Почему лунный календарь так важен для посева и посадки растений

Вопрос влияния фаз Луны на растения — это предмет многих дискуссий. Некоторые специалисты утверждают, что фазы Луны могут влиять на рост, развитие и урожайность растений.

Так, считается, что сеять и сажать растения, плоды которых созревают над землей, необходимо в растущую Луну. А растения с плодами в земле в убывающую Луну.

Есть исследования, говорящие о том, что в определенные лунные фазы растения могут поглощать больше влаги и полезных веществ.

Как бы там ни было, лунный календарь — это также удобная вещь, чтобы распланировать свои работы на огороде и ничего не забыть.

Также следует помнить, что помимо благоприятной даты, для хорошего урожая за растениями необходимо ухаживать, обеспечивая им достаточную поливку, подкормку.

Выращивание рассады в горшках. Фото: google.com

Когда лучше сеять и сажать огурцы — погодные условия

Если вы сеете огурцы на рассаду, погодные условия не имеют значения. Вырастить ее можно в парнике, в теплице и даже на подоконнике. В таком случае температура грунта и воздуха в помещении должна быть на уровне 20-23°C.

В открытый грунт высаживать рассаду или сеять семена огурцов можно, когда дневная температура поднимется и будет держаться на уровне от +16°C и выше. Ночная температура будет держаться на уровне от +8°C и выше.

Запомните, при температуре ниже +5°C огурцы погибают.

Для посева семян или высадки рассады огурцов выбирайте безоблачный солнечный день. Убедитесь, что в этот день не будет дождя.

Посев рассады. Фото: freepik.com

Когда лучше сеять огурцы в открытый грунт по лунному календарю на апрель 2024 года

Согласно месячному календарю на апрель 2024 года, лучшими датами для посева огурцов будут: 12, 13, 18, 19, 20 и 21 числа месяца.

Эти дни соответствуют лунным фазам, которые наиболее благоприятны для роста именно этой культуры, что позволит повысить шансы получить хороший урожай.

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