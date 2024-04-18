Які роботи на городі слід провести після дощу — секрети та поради садівників

Чоловік працює на городі. Фото: pinterest.com

Дощі для городників та садівників — це справжній дар природи. Адже вони дарують необхідну вологу, живлячи рослини та допомагаючи їм рости. Та водночас після дощів ґрунт на городі стає дуже важким, що не дає культурам розвиватися.

Що обов'язково потрібно зробити на городі після дощу, та як правильно розпушити землю, розповідаємо далі в матеріалі.

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Розпушування ґрунту після дощу — головні правила

Розпушування землі після дощу виконується для того, щоб ґрунт не запливав і не покривався кіркою. Якщо правильно його розпушити, коріння рослин отримає достатню кількість кисню. Тому варто знати певні правила та лайфхаки для гарного врожаю.

1. Трохи зачекайте

Не варто одразу після дощу бігти на город, дайте волозі трохи увібратися в землю. Зачекайте один день. На ґрунті з'явиться кірочка, але він ще повністю не висохне.

2. Розпушувати землю доведеться не один раз

Як зазначають фахівці, в деякі місяці вам доведеться розпушувати грядки від 3 до 7 разів ще до того, як з'являться паростки. Особливо якщо часто йтимуть дощі.

3. Розпушування до появи перших паростків

Саме у цей період найкраще зайнятись цією справою. Це значно допоможе майбутнім рослинам прорости.

4. Розпушування, коли рослини дорослі

Коли рослини вже дорослі та добре витягнулися вгору, розпушувати землю можна до 15 см без особливих проблем.

5. Підберіть правильний інвентар

Для цієї справи обирайте легкі та маленькі сапки. Так ви зможете підняти ґрунт після дощу та не зачепити коріння рослин.

6. Зробіть траншеї

Траншеї радять робити між грядками, якщо вони розташовані в низині. Так волога не застоюватиметься на городі та коріння не підгниватиме. Водночас і розпушувати ґрунт буде значно простіше.

Розпушення землі на городі. Фото: shutterstock.com

Чи треба прополювати город після дощу

Досвідчені городники підкреслюють, що саме після дощу найкраще прополоти грядки від бур'янів. Оскільки ґрунт все ще м’який і вологий, вам буде легше вирвати коріння небажаних рослин.

Що ще варто робити на городі після дощу

Можна подумати також про мульчування, оскільки воно сприяє розпушенню ґрунту та захищає від утворення кірки на ґрунті.

Городники радять, не забувати про підживлення — саме час це зробити після дощу, адже земля м'яка та краще вбирає у себе поживні речовини. Але не забувайте про терміни, тому що добрива потрібно класти у певний час.

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