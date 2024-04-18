Какие работы на огороде следует провести после дождя — секреты и советы садоводов

Работа на огороде после дождя — как разрыхлить почву и прополоть грядки
Дожди для огородников и садоводов — это настоящий дар природы. Ведь они дарят необходимую влагу, питая растения и помогая им расти. Но в то же время после дождей почва на огороде становится очень тяжелой, что не дает культурам развиваться.
Что обязательно нужно сделать на огороде после дождя, и как правильно разрыхлить землю, рассказываем далее в материале.
Разрыхление почвы после дождя — главные правила
Разрыхление земли после дождя выполняется для того, чтобы почва не заплывала и не покрывалась коркой. Если правильно ее разрыхлить, корни растений получат достаточное количество кислорода. Поэтому следует знать определенные правила и лайфхаки для хорошего урожая.
1. Немного подождите
Не стоит сразу после дождя бежать на огород, дайте влаге немного впитаться в землю. Подождите один день. На почве появится корочка, но она еще полностью не высохнет.
2. Разрыхлять землю придется не один раз
Как отмечают специалисты, в некоторые месяцы вам придется разрыхлять грядки от 3 до 7 раз еще до того, как появятся ростки. Особенно если часто будут идти дожди.
3. Рыхление до появления первых ростков
Именно в этот период лучше всего заняться этим делом. Это значительно поможет будущим растениям прорасти.
4. Рыхление, когда растения взрослые
Когда растения уже взрослые и хорошо вытянулись вверх, разрыхлять землю можно до 15 см без особых проблем.
5. Подберите правильный инвентарь
Для этого дела выбирайте легкие и маленькие тяпки. Так вы сможете поднять почву после дождя и не задеть корни растений.
6. Сделайте траншеи
Траншеи советуют делать между грядками, если они расположены в низине. Так влага не будет застаиваться на огороде и корни не будут подгнивать. В то же время и разрыхлять почву будет гораздо проще.
Нужно ли пропалывать огород после дождя
Опытные огородники подчеркивают, что именно после дождя лучше прополоть грядки от сорняков. Поскольку почва все еще мягкая и влажная, вам будет легче вырвать корни нежелательных растений.
Что еще следует делать на огороде после дождя
Можно подумать о мульчировании, поскольку оно способствует разрыхлению почвы и защищает от образования корки на почве.
Огородники советуют, не забывать о подкормках — самое время это сделать после дождя, ведь земля мягкая и лучше впитывает в себя питательные вещества. Но не забывайте о сроках, потому что удобрения нужно класть в определенное время.
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