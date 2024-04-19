Как развести дождевых червей на огороде, чтобы земля стала плодородной — советы

Человек, держащий дождевых червей. Фото: Unsplash

Наверняка вы не раз замечали длинных цветных червей, которые появлялись на поверхности почвы после дождя. Обычно мы не обращаем на них внимания и не придаем значения. Однако именно дождевые черви могут сыграть ключевую роль в получении большого урожая. Ведь эти существа разрыхляют землю, насыщая ее кислородом и полезными микроэлементами. А самое главное их можно разводить, чтобы получать ценный биогумус.

Какую пользу дождевые черви могут принести вашему саду и огороду, как их правильно и легко разводить, рассказываем далее в материале.

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Польза дождевых червей для сада и огорода

Так дождевые черви не просто бродят внутри земли в поисках пищи. В процессе своей жизнедеятельности они создают органическое удобрение вермикомпост (биогумус), которое делает почву плодородной и насыщенной полезными веществами, в частности кальцием, фосфором, а также магнием.

Когда черви передвигаются внутри земли, они разрыхляют ее, делая легкой и рыхлой, что в свою очередь помогает растениям лучше развивать корневую систему и впитывать питательные вещества.

Кроме этого, "путешествия" червей насыщают землю кислородом, что также влияет на рост и развитие растений.

Если у вас растут на даче садовые культуры, то их рост станет активнее, если в почве много червей. По некоторым данным, в земле, густо усеянной дождевыми червями начинают погибать вредные клещики, личинки, щитовки. Следует отметить, что живые корни растения черви не затрагивают.

Так что дождевой червь на огороде и в саду просто незаменимый помощник. К счастью, его можно легко разводить без особого труда, ведь дождевые черви неприхотливы в пище и быстро размножаются.

Дождевые черви в почве. Фото: Shutterstock

Какие черви подходят для разведения

Как рассказывают опытные огородники, для домашнего разведения подходят несколько видов:

обычный дождевой червь;

калифорнийский красный;

старатель.

Как развести червей на участке

Специалисты рекомендуют для быстрого размножения червей создать для них благоприятные условия. Для этого должно быть тепло и влажно.

Лучшее время для разведения червей — весна, или конец лета, начало осени. Идеальной температурой для почвы будет +13°С. Черви активны в ночное время, ведь прямые солнечные лучи убивают их.

Дальше нужно заняться мульчированием земли. Это поможет сгладить температурные перепады и создать благоприятные условия для червей.

Желательно подготовить на домашнем участке перепревший коровяк, покрытый листьями или пищевыми отходами. Можно использовать компостную яму. Полноценный корм также будет иметь большое влияние на пробуждение спящих яиц червей в земле.

Человек, держащий дождевых червей. Фото: google.com

Чем кормить дождевых червей

Дождевые черви не нуждаются в дополнительных расходах или особой пище. Идеальный корм для этих помощников:

навоз;

трава;

листья;

чайная заварка;

кофейная гуща;

мучные изделия;

скорлупа от яиц;

овощные и фруктовые отходы (кроме цитрусовых).

Все это черви быстро превратят в полезный биогумус.

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