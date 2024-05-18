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Як врятувати баклажани від колорадського жука на городі — урожай вас здивує

18 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як захистити баклажани від колорадського жука — дієві народні методи
Колорадський жук, який сидить на листі рослин. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Одними з популярних шкідників, які псують врожай на городі, вважаються колорадські жуки. Вони здатні нашкодити не тільки картоплі, а й, наприклад, баклажанам, тому варто знати, як можна швидко та ефективно позбутися цих шкідників.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Баклажани вважаються одним з найбільш ситних овочів, які ростуть на городі. Але їх дуже полюбляють колорадські жуки, які їдять листя цієї культури. Тому, щоб не дати їм знищити рослину, потрібно розуміти, як можна захистити її від цього шкідника.

Человек, держащий колорадских жуков на ладони
Людина, яка тримає колорадських жуків на долоні. Фото: Pinterest

Як прибрати колорадських жуків на городі

Досвідчені городники рекомендують посадити на одній ділянці з баклажанами культури-репеленти. Щоб захистити баклажани від колорадського жука, посадіть певні види рослин біля культури або у міжряддях. Йдеться про такі рослини, як:

  • Квасоля
  • Огірочник
  • Коріандр
  • Календула
  • Чорнобривці
  • Матіола

Також для того, щоб прибрати колорадських жуків, які знищують баклажани, експерти радять обприскувати їх настоями кульбаби, полину або чистотілу. Але потрібно знати, як правильно приготувати ефективний засіб проти цього шкідника.

Колорадский жук на листьях растения
Колорадський жук на листі рослини. Фото: Pinterest

Як приготувати ефективну суміш проти колорадського жука

Наповніть чверть відра подрібненим чистотілом, полином, кульбабою або сумішшю рослин, і залийте це теплою водою. Потім залиште цю суміш настоюватися на два-три дні, процідіть, додайте туди 40-50 грамів господарського мила, яке перед цим потрібно натерти, і обприскайте листки баклажанів.

Також експерти рекомендують використати свіжу тирсу сосни або берези, яка також допоможе захистити цю культуру від шкідника. Цю тирсу потрібно розсипати у міжряддях. 

Нагадаємо, ми писали про те, як не дати шкідникам знищити капусту на городі.

Раніше ми розповідали про те, як гуманним способом позбутися землерийок на городі. 

Також ми повідомляли про те, що посадити на городі, щоб захистити культури від шкідників. 

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баклажан
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колорадський жук

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