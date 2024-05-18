Як захистити баклажани від колорадського жука — дієві народні методи

Колорадський жук, який сидить на листі рослин. Фото: Freepik

Одними з популярних шкідників, які псують врожай на городі, вважаються колорадські жуки. Вони здатні нашкодити не тільки картоплі, а й, наприклад, баклажанам, тому варто знати, як можна швидко та ефективно позбутися цих шкідників.

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Баклажани вважаються одним з найбільш ситних овочів, які ростуть на городі. Але їх дуже полюбляють колорадські жуки, які їдять листя цієї культури. Тому, щоб не дати їм знищити рослину, потрібно розуміти, як можна захистити її від цього шкідника.

Людина, яка тримає колорадських жуків на долоні. Фото: Pinterest

Як прибрати колорадських жуків на городі

Досвідчені городники рекомендують посадити на одній ділянці з баклажанами культури-репеленти. Щоб захистити баклажани від колорадського жука, посадіть певні види рослин біля культури або у міжряддях. Йдеться про такі рослини, як:

Квасоля

Огірочник

Коріандр

Календула

Чорнобривці

Матіола

Також для того, щоб прибрати колорадських жуків, які знищують баклажани, експерти радять обприскувати їх настоями кульбаби, полину або чистотілу. Але потрібно знати, як правильно приготувати ефективний засіб проти цього шкідника.

Колорадський жук на листі рослини. Фото: Pinterest

Як приготувати ефективну суміш проти колорадського жука

Наповніть чверть відра подрібненим чистотілом, полином, кульбабою або сумішшю рослин, і залийте це теплою водою. Потім залиште цю суміш настоюватися на два-три дні, процідіть, додайте туди 40-50 грамів господарського мила, яке перед цим потрібно натерти, і обприскайте листки баклажанів.

Також експерти рекомендують використати свіжу тирсу сосни або берези, яка також допоможе захистити цю культуру від шкідника. Цю тирсу потрібно розсипати у міжряддях.

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