Как защитить баклажаны от колорадского жука — действенные народные методы

Колорадский жук, сидящий на листьях растений. Фото: Freepik

Одними из популярных вредителей, портящих урожай на огороде, считаются колорадские жуки. Они способны навредить не только картофелю, но и, например, баклажанам, поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно избавиться от этих вредителей.

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Баклажаны считаются одним из самых сытных овощей, растущих на огороде. Но их очень любят колорадские жуки, которые едят листья этой культуры. Поэтому чтобы не дать им уничтожить растение, нужно понимать, как можно защитить его от этого вредителя.

Человек, держащий колорадских жуков на ладони. Фото: Pinterest

Как убрать колорадских жуков на огороде

Опытные огородники рекомендуют посадить на одном участке с баклажанами культуры-репелленты. Чтобы защитить баклажаны от колорадского жука, посадите определенные виды растений возле культуры или в междурядьях. Речь идет о таких растениях, как:

Фасоль

Огурчик

Кориандр

Календула

Бархатцы

Матиола

Также для того, чтобы убрать колорадских жуков, уничтожающих баклажаны, эксперты советуют опрыскивать их настоями одуванчика, полыни или чистотела. Но нужно знать, как правильно приготовить эффективное средство против этого вредителя.

Колорадский жук на листьях растения. Фото: Pinterest

Как приготовить эффективную смесь против колорадского жука

Наполните четверть ведра измельченным чистотелом, полынью, одуванчиком или смесью растений, и залейте это теплой водой. Затем оставьте эту смесь настаиваться на два-три дня, процедите, добавьте туда 40-50 грамм хозяйственного мыла, которое перед этим нужно натереть, и опрыскайте листья баклажанов.

Также эксперты рекомендуют использовать свежие опилки сосны или березы, которые также помогут защитить эту культуру от вредителя. Эти опилки нужно рассыпать в междурядьях.

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