Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как спасти баклажаны от колорадского жука на огороде — урожай вас удивит arrow

Как спасти баклажаны от колорадского жука на огороде — урожай вас удивит

18 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить баклажаны от колорадского жука — действенные народные методы
Колорадский жук, сидящий на листьях растений. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Одними из популярных вредителей, портящих урожай на огороде, считаются колорадские жуки. Они способны навредить не только картофелю, но и, например, баклажанам, поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно избавиться от этих вредителей.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

Читайте также:

Баклажаны считаются одним из самых сытных овощей, растущих на огороде. Но их очень любят колорадские жуки, которые едят листья этой культуры. Поэтому чтобы не дать им уничтожить растение, нужно понимать, как можно защитить его от этого вредителя.

Человек, держащий колорадских жуков на долоны.
Человек, держащий колорадских жуков на ладони. Фото: Pinterest

Как убрать колорадских жуков на огороде

Опытные огородники рекомендуют посадить на одном участке с баклажанами культуры-репелленты. Чтобы защитить баклажаны от колорадского жука, посадите определенные виды растений возле культуры или в междурядьях. Речь идет о таких растениях, как:

  • Фасоль
  • Огурчик
  • Кориандр
  • Календула
  • Бархатцы
  • Матиола

Также для того, чтобы убрать колорадских жуков, уничтожающих баклажаны, эксперты советуют опрыскивать их настоями одуванчика, полыни или чистотела. Но нужно знать, как правильно приготовить эффективное средство против этого вредителя.

Колорадский жук на листьях растения
Колорадский жук на листьях растения. Фото: Pinterest

Как приготовить эффективную смесь против колорадского жука

Наполните четверть ведра измельченным чистотелом, полынью, одуванчиком или смесью растений, и залейте это теплой водой. Затем оставьте эту смесь настаиваться на два-три дня, процедите, добавьте туда 40-50 грамм хозяйственного мыла, которое перед этим нужно натереть, и опрыскайте листья баклажанов.

Также эксперты рекомендуют использовать свежие опилки сосны или березы, которые также помогут защитить эту культуру от вредителя. Эти опилки нужно рассыпать в междурядьях.

Напомним, мы писали о том, как не дать вредителям уничтожить капусту на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как гуманным способом избавиться от землероек на огороде.

Также мы сообщали о том, что посадить в огороде, чтобы защитить культуры от вредителей.

огород
баклажан
вредители
колорадский жук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников