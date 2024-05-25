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Сохраните свой урожай — как эффективно защитить растения на огороде от медведки

25 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро и эффективно избавиться от медведки на огороде — самые лучшие народные методы
Медведка, уничтожающая растения весной. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные садоводы советуют избавляться от такого вредителя, как медведка, еще весной, ведь в этот период он активно уничтожает растения. Чтобы эффективно защитить свой участок от медведки, нужно знать, какими способами лучше воспользоваться.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Весь зимний период медведки находятся в спячке, а после просыпания они начинают активно искать пищу. Поэтому этот период особенно опасен для культур на огороде, ведь вредители в поиске пищи начинают уничтожать их.

К тому же, за один раз этот вредитель, который еще называют капустянкой, может отложить до 300 яиц. Именно поэтому с медведками нужно бороться регулярно.

Внешний вид медведки обыкновенной
Внешний вид медведки обыкновенной. Фото: Pinterest

Какие растения могут уничтожить медведка

Опытные огородники утверждают, что этот вредитель может плохо повлиять на такие растения, как:

  • Рис
  • Ячмень
  • Овес
  • Пшеница
  • Рожь
  • Горох
  • Чечевица
  • Фасоль
  • Свекла
  • Картофель
  • Морковь
  • Капуста
  • Арбузы
  • Дыни
  • Огурцы
  • Тыквы
  • Лук
  • Редис
  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Перец
  • Земляной орех
  • Подсолнечник
  • Лен
  • Табак
  • Земляника
Медведка, сидящая на листьях растения
Медведка, сидящая на листьях растения. Фото: Freepik

Как бороться с медведками

Чтобы избавиться от этого вредителя, его можно залить мыльным раствором или стиральным порошком, которые он не может терпеть, а затем просто уничтожить. Также можно поставить сладкие ловушки, обмазав края банки вареньем, а можно сделать приманку с пивом.

Кроме того, можно воспользоваться настоем валерианы в пропорции три столовых ложки на десять литров воды. Еженедельно после полива под каждое растение нужно выливать по одному стакану этой смеси. К тому же, можно посадить вокруг грядок цветы, которые будут отпугивать медведок, например:

  • Хризантемы
  • Календулу
  • Бархатцы

Напомним, мы писали о том, как народными способами можно избавиться от муравьев на даче.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения способны защитить огород от вредителей.

Также мы сообщали о том, как эффективно защитить баклажаны от колорадского жука.

растения
огород
вредители
медведка

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