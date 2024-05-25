Как быстро и эффективно избавиться от медведки на огороде — самые лучшие народные методы

Сохраните свой урожай — как эффективно защитить растения на огороде от медведки
Опытные садоводы советуют избавляться от такого вредителя, как медведка, еще весной, ведь в этот период он активно уничтожает растения. Чтобы эффективно защитить свой участок от медведки, нужно знать, какими способами лучше воспользоваться.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.
Весь зимний период медведки находятся в спячке, а после просыпания они начинают активно искать пищу. Поэтому этот период особенно опасен для культур на огороде, ведь вредители в поиске пищи начинают уничтожать их.
К тому же, за один раз этот вредитель, который еще называют капустянкой, может отложить до 300 яиц. Именно поэтому с медведками нужно бороться регулярно.
Какие растения могут уничтожить медведка
Опытные огородники утверждают, что этот вредитель может плохо повлиять на такие растения, как:
- Рис
- Ячмень
- Овес
- Пшеница
- Рожь
- Горох
- Чечевица
- Фасоль
- Свекла
- Картофель
- Морковь
- Капуста
- Арбузы
- Дыни
- Огурцы
- Тыквы
- Лук
- Редис
- Баклажаны
- Помидоры
- Перец
- Земляной орех
- Подсолнечник
- Лен
- Табак
- Земляника
Как бороться с медведками
Чтобы избавиться от этого вредителя, его можно залить мыльным раствором или стиральным порошком, которые он не может терпеть, а затем просто уничтожить. Также можно поставить сладкие ловушки, обмазав края банки вареньем, а можно сделать приманку с пивом.
Кроме того, можно воспользоваться настоем валерианы в пропорции три столовых ложки на десять литров воды. Еженедельно после полива под каждое растение нужно выливать по одному стакану этой смеси. К тому же, можно посадить вокруг грядок цветы, которые будут отпугивать медведок, например:
- Хризантемы
- Календулу
- Бархатцы
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