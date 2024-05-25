Как быстро и эффективно избавиться от медведки на огороде — самые лучшие народные методы

Медведка, уничтожающая растения весной. Фото: Pinterest

Опытные садоводы советуют избавляться от такого вредителя, как медведка, еще весной, ведь в этот период он активно уничтожает растения. Чтобы эффективно защитить свой участок от медведки, нужно знать, какими способами лучше воспользоваться.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

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Весь зимний период медведки находятся в спячке, а после просыпания они начинают активно искать пищу. Поэтому этот период особенно опасен для культур на огороде, ведь вредители в поиске пищи начинают уничтожать их.

К тому же, за один раз этот вредитель, который еще называют капустянкой, может отложить до 300 яиц. Именно поэтому с медведками нужно бороться регулярно.

Внешний вид медведки обыкновенной. Фото: Pinterest

Какие растения могут уничтожить медведка

Опытные огородники утверждают, что этот вредитель может плохо повлиять на такие растения, как:

Рис

Ячмень

Овес

Пшеница

Рожь

Горох

Чечевица

Фасоль

Свекла

Картофель

Морковь

Капуста

Арбузы

Дыни

Огурцы

Тыквы

Лук

Редис

Баклажаны

Помидоры

Перец

Земляной орех

Подсолнечник

Лен

Табак

Земляника

Медведка, сидящая на листьях растения. Фото: Freepik

Как бороться с медведками

Чтобы избавиться от этого вредителя, его можно залить мыльным раствором или стиральным порошком, которые он не может терпеть, а затем просто уничтожить. Также можно поставить сладкие ловушки, обмазав края банки вареньем, а можно сделать приманку с пивом.

Кроме того, можно воспользоваться настоем валерианы в пропорции три столовых ложки на десять литров воды. Еженедельно после полива под каждое растение нужно выливать по одному стакану этой смеси. К тому же, можно посадить вокруг грядок цветы, которые будут отпугивать медведок, например:

Хризантемы

Календулу

Бархатцы

Напомним, мы писали о том, как народными способами можно избавиться от муравьев на даче.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения способны защитить огород от вредителей.

Также мы сообщали о том, как эффективно защитить баклажаны от колорадского жука.