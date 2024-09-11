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Обрізка смородини восени — як збільшити врожай ягід втричі

11 вересня 2024 11:22
Анастасія Мироненко - Редактор
Як правильно обрізати смородину восени — покрокова інструкція, поради дачникам
Людина, яка обрізає кущ смородини. Фото: Freepik
Анастасія Мироненко - Редактор

Кожній рослині на городі та в саду потрібен відповідний догляд, який допоможе мати неймовірний врожай на заздрість сусідами. Те ж саме стосується і смородини, яку також потрібно обрізати, а щоб не зіпсувати чагарники, необхідно знати, як саме це варто робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Обрізка смородинових кущів восени 

Підготовка до обрізки 

Щоб обрізати кущ смородини, спочатку візьміть секатор і кущоріз, якщо гілки на вашій рослині дуже товсті. Потім видаліть весь бур’ян, опале листя і стару мульчу навколо чагарника, склавши все це окремо на утилізацію. Лише після цього можна починати обрізати кущі.

Куст смородины с большим урожаем
Кущ смородини з великим врожаєм. Фото: MorningChores

Обрізка кущів

Восени досвідчені дачники рекомендують обрізати зламані, постраждалі та засохлі гілки під самісінький корінь. Також варто обрізати гілки, які лежать на землі, або, якщо ви хочете укоренити їх, потрібно присипати їх ґрунтом. Навесні наступного року ви можете посадити їх на новий кущ. 

Потім слід прорідити смородиновий кущ зсередини, щоб забезпечити доступ сонячних променів і покращити циркуляцію повітря. Після цього обріжте короткі гілки біля коріння, які тільки роблять кущі смородини густими, не даючи ніяких плодів. 

Обрезка смородинового куста
Обрізка смородинового куща. Фото: Homes&Gardens

Після обрізки слід спалити сухі та пошкоджені гілки, а також хворе листя, і обробити місця зрізів засобом для дезінфекції або перекрити гілки спеціальним садовим варом. Річ у тому, що пеньки, тобто, місця зрізів гілок, погано витримують хвороби і зміни погоди.

Наприкінці підживіть смородинові кущі та замульчуйте пристовбурне коло ягідних чагарників.

Нагадаємо, ми писали про те, чому зі смородинових кущів сиплються ягоди і як врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, як врятувати врожай смородини від різних захворювань. 

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна садити біля смородини. 

поради город сад смородина

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