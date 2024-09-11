Як правильно обрізати смородину восени — покрокова інструкція, поради дачникам

Людина, яка обрізає кущ смородини. Фото: Freepik

Кожній рослині на городі та в саду потрібен відповідний догляд, який допоможе мати неймовірний врожай на заздрість сусідами. Те ж саме стосується і смородини, яку також потрібно обрізати, а щоб не зіпсувати чагарники, необхідно знати, як саме це варто робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підготовка до обрізки

Щоб обрізати кущ смородини, спочатку візьміть секатор і кущоріз, якщо гілки на вашій рослині дуже товсті. Потім видаліть весь бур’ян, опале листя і стару мульчу навколо чагарника, склавши все це окремо на утилізацію. Лише після цього можна починати обрізати кущі.

Кущ смородини з великим врожаєм. Фото: MorningChores

Обрізка кущів

Восени досвідчені дачники рекомендують обрізати зламані, постраждалі та засохлі гілки під самісінький корінь. Також варто обрізати гілки, які лежать на землі, або, якщо ви хочете укоренити їх, потрібно присипати їх ґрунтом. Навесні наступного року ви можете посадити їх на новий кущ.

Потім слід прорідити смородиновий кущ зсередини, щоб забезпечити доступ сонячних променів і покращити циркуляцію повітря. Після цього обріжте короткі гілки біля коріння, які тільки роблять кущі смородини густими, не даючи ніяких плодів.

Обрізка смородинового куща. Фото: Homes&Gardens

Після обрізки слід спалити сухі та пошкоджені гілки, а також хворе листя, і обробити місця зрізів засобом для дезінфекції або перекрити гілки спеціальним садовим варом. Річ у тому, що пеньки, тобто, місця зрізів гілок, погано витримують хвороби і зміни погоди.

Наприкінці підживіть смородинові кущі та замульчуйте пристовбурне коло ягідних чагарників.

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