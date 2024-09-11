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Обрезка смородины осенью — как увеличить урожай ягод в три раза

11 сентября 2024 11:22
Анастасия Мироненко - Редактор
Как правильно обрезать смородину осенью — пошаговая инструкция, советы дачникам
Человек, который обрезает куст смородины. Фото: Freepik
Анастасия Мироненко - Редактор

Каждому растению на огороде и в саду требуется соответствующий уход, который поможет иметь невероятный урожай на зависть соседям. То же самое касается и смородины, которую также нужно обрезать, а чтобы не испортить кустарники, необходимо знать, как именно это следует делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Обрезка смородиновых кустов осенью

Подготовка к обрезке

Чтобы обрезать куст смородины, сначала возьмите секатор и кусторез, если ветви на вашем растении очень толстые. Затем удалите весь сорняк, опавшие листья и старую мульчу вокруг кустарника, сложив все это отдельно на утилизацию. Только после этого можно начинать обрезать кусты.

Куст смородины с большим урожаем
Куст смородины с большим урожаем. Фото: MorningChores

Обрезка кустов

Осенью опытные дачники рекомендуют обрезать сломанные, пострадавшие и засохшие ветки под корень. Также следует обрезать ветки, лежащие на земле, или, если вы хотите укоренить их, нужно присыпать их грунтом. Весной следующего года вы можете посадить их на новый куст.

Затем следует проредить смородиновый куст изнутри, чтобы обеспечить доступ солнечных лучей и улучшить циркуляцию воздуха. После этого обрежьте короткие ветки у корней, которые только делают кусты смородины густыми, не давая никаких плодов.

Обрезка смородинового куста
Обрезка смородинового куста. Фото: Homes&Gardens

После обрезки следует сжечь сухие и поврежденные ветви, а также больные листья, и обработать места срезов средством для дезинфекции или перекрыть ветки специальным садовым варом. Дело в том, что пеньки, то есть, места срезов веток, плохо выдерживают болезни и изменения погоды.

В конце подживите смородиновые кусты и замульчуйте приствольный круг ягодных кустарников.

Напомним, мы писали о том, почему со смородиновых кустов сыплются ягоды и как спасти урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти урожай смородины от разных заболеваний.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле смородины.

советы огород сад Смородина

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