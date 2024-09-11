Как правильно обрезать смородину осенью — пошаговая инструкция, советы дачникам

Человек, который обрезает куст смородины. Фото: Freepik

Каждому растению на огороде и в саду требуется соответствующий уход, который поможет иметь невероятный урожай на зависть соседям. То же самое касается и смородины, которую также нужно обрезать, а чтобы не испортить кустарники, необходимо знать, как именно это следует делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подготовка к обрезке

Чтобы обрезать куст смородины, сначала возьмите секатор и кусторез, если ветви на вашем растении очень толстые. Затем удалите весь сорняк, опавшие листья и старую мульчу вокруг кустарника, сложив все это отдельно на утилизацию. Только после этого можно начинать обрезать кусты.

Куст смородины с большим урожаем. Фото: MorningChores

Обрезка кустов

Осенью опытные дачники рекомендуют обрезать сломанные, пострадавшие и засохшие ветки под корень. Также следует обрезать ветки, лежащие на земле, или, если вы хотите укоренить их, нужно присыпать их грунтом. Весной следующего года вы можете посадить их на новый куст.

Затем следует проредить смородиновый куст изнутри, чтобы обеспечить доступ солнечных лучей и улучшить циркуляцию воздуха. После этого обрежьте короткие ветки у корней, которые только делают кусты смородины густыми, не давая никаких плодов.

Обрезка смородинового куста. Фото: Homes&Gardens

После обрезки следует сжечь сухие и поврежденные ветви, а также больные листья, и обработать места срезов средством для дезинфекции или перекрыть ветки специальным садовым варом. Дело в том, что пеньки, то есть, места срезов веток, плохо выдерживают болезни и изменения погоды.

В конце подживите смородиновые кусты и замульчуйте приствольный круг ягодных кустарников.

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