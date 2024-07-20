Як правильно сушити смородинове листя — важливі правила і поради садівникам

Людина, яка тримає смородину в руках. Фото: Pinterest

Не секрет, що ягоди дуже корисні для здоров’я людини, тому їх необхідно їсти, але при зборі ягід дуже часто ігноруються їхні гілки, які, до слова, також позитивно впливають на організм. Наприклад, варто знати, як правильно сушити смородинове листя, щоб насолоджуватися смачним і корисним чаєм.

Про це розповідає садова блогерка Антоніна Лесик у програмі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Мало хто знає, але зі смородинового листя можна приготувати не тільки смачний і ароматний, а й корисний чай. А щоб правильно його приготувати, необхідно правильно посушити листя цієї ягоди.

Чай зі смородинового листя. Фото: Pinterest

Як правильно висушити смородинове листя

За словами блогерки, спочатку треба взяти ножиці та порізати листя на невеликі шматочки. Потім його тонким шаром треба покласти в тінь на якийсь папір або тканину, але подалі від прямих сонячних променів. Якщо це духова піч, то зберігати листя смородини потрібно з відкритими дверцятами, час від часу перевертаючи його.

Коли листя стало темним, його можна покласти до миски, накрити рушником і витримати за температури від 22 до 26 градусів тепла протягом восьми годин. Потім його можна розкласти і посушити — тоді воно потемнішає і виділить сік.

Сушіння смородинового листя. Фото: Decorexpro

Як зберігати сухе листя смородини

Зберігати смородинове листя садова блогерка радить в щільно закритому керамічному або скляному посуді, у пластикових непрозорих контейнерах або ж у паперових пакетах десь в сухому темному місці і якнайдалі від плити.

Скільки варто зберігати сухе смородинове листя

За словами української блогерки Антоніни Лесик, зберігати листя смородини варто лише один сезон, використавши його до наступного сезону.

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