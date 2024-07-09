Як вирощувати лохину самостійно у саду чи на подвір'ї — секрети садівників

Садівник збирає врожай лохини. Фото: dreamstime.com

Лохина, безсумнівно, вважається однією з найбільш цінних ягід в Україні завдяки своїм корисним властивостям та смаковим якостям. А ще вона й дуже дорога. Ціни на ягоду часом б'ють усі рекорди. Тому, звичайно, самостійне вирощування рослини на своїй ділянці приваблює все більше українців.

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Як посадити лохину та правильно за нею доглядати, щоб отримати якісний та великий врожай, розповідаємо далі у нашому матеріалі.

Коли садити лохину — оптимальні терміни

Як правило, садять ягоду навесні, а саме у квітні, коли пройшли морози й нових не передбачається. Якщо садити лохину у травні, то необхідно забезпечити її достатньою вологою.

Є й ті садівники, які надають перевагу посадці лохини восени, займатися цим можна наприкінці вересня, у жовтні та листопаді.

Дворічний кущ лохини із закритою кореневою системою. Фото: "Фрутек"

Які сорти лохини вирощувати у саду та на подвір'ї

Краще обирати хворобостійкі культури, які прості у догляді та дають гарний врожай. Такими є:

ранній сорт "Река";

ранній сорт "Дюк";

пізній сорт "Патріот".

Як правильно садити лохину

Щоб успішно посадити лохину, слід дотримуватись кількох ключових кроків:

Вибір місця: воно має бути сонячне з ґрунтом, що має хорошу водопроникність. Підготовка ґрунту: забезпечте дренаж для запобігання застою води, а також додайте компост чи перегній для поліпшення структури ґрунту. Культура любить пухкий ґрунт, в якому її коріння буде дихати. Для неї можна купувати торф. Або садити в перепрілу кору. Розсада: висаджуйте рослини на відстані 1,5–2 м одна від одної. Коли кущ витягаємо з горщика, то слід трошки розправити корінь — це обов'язкова процедура. Полив: забезпечте регулярний полив в перші місяці після посадки, поки рослина не укоріниться. Й далі необхідно забезпечити рослині регулярний полив. Лохина дуже любить вологу. Догляд: захищайте від бур'янів та шкідників. Підживлення та обрізка: підгодовуйте рослини добривами весною та влітку й обрізайте їх для підтримки форми та здоров'я восени.

Чоловік садить лохину у саду. Скриншот з Youtube

Особливості посадки лохини у відкритий ґрунт

Ця ягода погано росте у піщаному ґрунті або чорноземі. Їй необхідні особливі умови. Для успішного вирощування садівники часто роблять таке:

якщо ґрунт піщаний або це чорнозем, необхідно викопати лунку 30 см та засипати її подрібненою корою, яка вже певний час лежала (у жодному разі не свіжу);

далі садимо саджанець в кору. На один саджанець треба два мішки кори. Засипаємо кущ корою і створюємо таке місце, де може бути вода. І поливаємо. На саджанець треба 4-5 л води на день;

якщо температура ґрунту понад 25°C, то, треба двічі на день: зранку та ввечері;

кожного року на кущі необхідно нагортати зверху соснову кору. Треба, щоб пів метра від чорнозему було насипано такої кори під корінь.

Чоловік збирається саджати кущі лохини. Фото: google.com

Чим, коли та як підживлювати лохину — найкращі добрива

Вперше навесні фахівці радять вносити азотовмісні добрива, які допоможуть рослині зростати після зими, наситять необхідними корисними речовинами:

нітроамофоска;

сульфат амонію.

Ці добрива необхідно вносити одразу після поливу. Після землю під кущиками мульчують торфом, сосновими шишками, корою.

На друге підживлення необхідно підготувати сульфат магнію або сульфат калію. Ніяка органіка для лохини не підходить. Також уникайте добрива, які містять хлор.

Як правильно обрізати лохину

Кожен сезон ягоду слід обрізати, адже за якісного та правильного догляду рослина може давати багато приросту. Слід залишати 10-12 гілочок, а решту обрізати. Роблять це восени. Це забезпечить великий врожай ягід.

Збирає ягоди лохини. Фото: dreamstime.com

Секрет вирощування великого врожаю лохини

Не можна використовувати хімічні препарати та пестициди. Найкраще для лохини підійдуть біологічно активні речовини. Також бажано привабити на ділянку бджіл.

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