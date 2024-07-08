Квітка-оберіг від бідності лунарія — як вирощувати та доглядати в саду або вдома

Висушені плоди лунарії у декорі. Фото: thelane.com

Квітка лунарія або місячник — особлива декоративна рослина, яка цілий рік може прикрашати ваш сад або балкон — спочатку яскравими квітами, а потім особливими прозорими сріблястими "листочками". А ще вона здавна вважається оберегом від бідності.

Новини.LIVE з посиланням на Flowers.ua розповідає, що відомо про квітку багатства, як вирощувати лунарію у саду або вдома у горщику та як доглядати за незвичайною квіткою.

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Все дуже просто, річ у тім, коли закінчується цвітіння квітів, то на місці бутонів формуються плоди у вигляді тонких стручків овальної чи круглої форми. На поверхні плодів є сітчасті сегменти. Коли відбувається дозрівання плодів, сегменти розкриваються, висихають та опадають. Таким чином залишається той самий "листок", що за своєю формою та виглядом нагадує справжній повний срібний Місяць.

Лунарія під час та після цвітіння. Фото: kdekany.com

Як лунарія стала оберегом від бідності

Широко відомим у багатьох країнах світу місячник став наприкінці XVI століття. Тоді ходили легенди ніби висушені плоди квітки здатні вберегти людину від бідності. Ймовірно таке повір'я пов'язане з тим, що сушені плоди лунарії також нагадують срібні монетки.

Існувала прикмета — якщо носити з собою ці сріблясті "листочки" або ж зберегати у домі сріблясті плоди, то можна зберегти та примножити свої статки.

Висушені плоди лунарії. Фото: The Spruce/Evgeniya Vlasova

Особливості самої квітки лунарії

Звичайно, особливу увагу привертають саме сухі плоди лунарії. Проте, не менш цікавими є й квіти. Окрім декоративної складової, вони також дуже корисні для саду.

Квіти лунарії мають яскравий колір — від світло-бузкового до темно-фіолетового. Вони мають неймовірно солодкий та приємний запах задяки якому приваблюють до себе бджіл та метеликів. Тож, якщо у вас на ділянці є вулик, лунарія допоможе зібрати багато корисного та солодкого меду.

Лунарія буде чудовою прикрасою для саду або клумб. Але також її можна вирощувати у горщику вдома. Рослиною можна прикрасити балкон.

Яскраві квіти лунарії. Фото: gardeningknowhow.com

Чарівна квітка-оберіг від бідності лунарія — як вирощувати та доглядати

Існує тільки два різновиди місячника: оживаючий (багаторічний) та однорічний. Другий варіант найчастіше вирощують у садах та в оранжереях. Його нерідко використовують флористи у створенні композицій. Особливо органічно культура виглядає у зимових букетах.

Сушені плоди лунарії у декорі. Фото: i.etsystatic.com

Попри те, що рослина зарахована до "однолітніх", росте вона протягом двох років. Але в перший рік після висаджування квітів можна не чекати, вони з'являться на другий.

Сезон цвітіння починається наприкінці весни та триває до закінчення червня. До серпня на місці квіток з'являються характерні плоди до 3 см у поперечнику. Місячник однорічний здатний розмножуватися навіть самосівом.

Місячник невибагливий до ґрунту. Але добре росте у поживній землі, що має усі корисні речовини.

Перед тим, як висаджувати лунарію у відкритий ґрунт, потрібно підготувати розсаду або ж вже купити розсаду у магазині. Готову розсаду можна садити у відкритий ґрунт вже в кінці травня.

Якщо ж бажаєте сіяти насіння відразу у відкритий ґрунт, зачекайте стабільно теплої погоди та врахуйте те, що ґрунт має бути максимально поживним.

Садіть на сонячному місці або у півтіні, щоб культура радувала вас своїм цвітінням. Відстань між саджанцями має бути 40 см. Насіння сіється так само — через кожні 40 см, при заглибленні в ґрунт на 3-4 см.

Місячник у саду. Фото: google.com

Однорічні лунарії потребують поливу лише в сезон посухи. Вносити підживлення в ґрунт потрібно кілька разів на місяць. Найкращим вибором будуть мінеральні калійні та фосфоровмісні добрива, а також органіка. Переважна форма добрив — рідка. Додавати їх потрібно під корінь.

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