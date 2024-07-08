Цветок-оберег от бедности лунария — как выращивать и ухаживать в саду или дома

Высушенные плоды лунарии в декоре. Фото: thelane.com

Цветок лунария или лунник — особое декоративное растение, которое круглый год может украшать ваш сад или балкон — сначала яркими цветами, а затем особыми прозрачными серебристыми "листочками". А еще оно давно считается оберегом от бедности.

Новини.LIVE со ссылкой на Flowers.ua рассказывает, что известно о цветке богатства, как выращивать лунарию в саду или дома в горшке и как ухаживать за необычным цветком.

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Все очень просто, дело в том, когда заканчивается цветение цветов, то на месте бутонов формируются плоды в виде тонких стручков овальной или круглой формы. На поверхности плодов есть сетчатые сегменты. Когда происходит созревание плодов, сегменты раскрываются, высыхают и опадают. Таким образом остается тот самый "листок", что по своей форме и виду напоминает настоящую полную серебряную Луну.

Лунария во время и после цветения. Фото: kdekany.com

Как лунария стала оберегом от бедности

Широко известным во многих странах мира лунник стал в конце XVI века. Тогда ходили легенды, что высушенные плоды цветка способны уберечь человека от бедности. Вероятно, такое поверье связано с тем, что сушеные плоды лунарии также напоминают серебряные монетки.

Существовала примета — если носить с собой эти серебристые "листочки" или же сохранять в доме серебристые плоды, то можно сохранить и приумножить свое богатство.

Высушенные плоды лунарии. Фото: The Spruce/Evgeniya Vlasova

Особенности самого цветка лунарии

Конечно, особое внимание привлекают именно сухие плоды лунарии. Однако, не менее интересны и цветы. Кроме декоративной составляющей они также очень полезны для сада.

Цветы лунарии имеют яркий цвет — от светло-сиреневого до темно-фиолетового. Они имеют невероятно сладкий и приятный запах, благодаря которому привлекают к себе пчел и бабочек. Потому, если у вас на участке есть улей, лунария поможет собрать много полезного и сладкого меда.

Лунария будет отличным украшением для сада или клумб. Но также его можно выращивать в горшке дома. Растением можно украсить балкон.

Яркие цветы лунарии. Фото: gardeningknowhow.com

Очаровательный цветок-оберег от бедности лунария — как выращивать и ухаживать

Существует только две разновидности лунника: оживающий (многолетний) и однолетний. Второй вариант чаще всего выращивают в садах и оранжереях. Его часто используют флористы в разработке композиций. Особенно органично культура смотрится в зимних букетах.

Сушеные плоды лунарии в декоре. Фото: i.etsystatic.com

Несмотря на то, что растение причислено к "однолетним", растет оно в течение двух лет. Но в первый год после высадки цветов можно не ждать, они появятся во второй.

Сезон цветения начинается в конце весны и длится до окончания июня. К августу на месте цветков появляются характерные плоды до 3 см в поперечнике. Лунник однолетний способен размножаться даже самосевом.

Лунник неприхотлив к почве. Но хорошо растет в питательной земле, обладающей всеми полезными веществами.

Перед тем, как высаживать лунарию в открытый грунт, нужно подготовить рассаду или уже купить рассаду в магазине. Готовую рассаду можно сажать в открытую почву уже в конце мая.

Если же хотите сеять семена сразу в открытый грунт, подождите стабильно теплой погоды и учтите, что почва должна быть максимально питательной.

Сажайте на солнечном месте или в полутени, чтобы культура радовала вас своим цветением. Расстояние между саженцами должно быть 40 см. Семена сеются так же — через каждые 40 см, при углублении в грунт на 3-4 см.

Лунник в саду. Фото: google.com

Однолетние лунарии нуждаются в поливе только в сезон засухи. Вносить подкормку в грунт нужно несколько раз в месяц. Лучшим выбором будут минеральные калийные и фосфорсодержащие удобрения, а также органика. Преимущественная форма удобрений — жидкая. Добавлять их нужно под корень.

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