Що зробити з лілією у липні для пишного цвітіння — поради досвідчених садівників

Дівчина насолоджується ароматом лілій у саду. Фото: freepik.com

Лілії — це справжні квіткові королеви, які вражають своєю вродою і пишним цвітінням. А щоб яскраві квіти прикрашали ваш сад до кінця літа, необхідно обов'язково провести певні роботи у липні.

Що саме слід зробити з лілією у другому місяці літа для пишного та довгого цвітіння, розповідаємо далі в матеріалі.

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Не забувайте про підживлення

Досвідчені садівники радять використовувати гранули добрива для цибулинних рослин. За допомогою такого підживлення можна продовжити цвітіння та захистити цибулини від гниття.

Найкраще добриво для лілій у липні:

сульфат калію — 1,5 ст. л.;

суперфосфат — 2 ст. л.;

вода — 10 л.

Такої кількості розчину достатньо на 1 кв. м квітника.

Рожеві лілії у саду. Фото: shutterstock.com

Профілактичний огляд рослин

Перевіряйте на наявність шкідників та хвороб, вчасно проводьте обробку. Лілії можуть бути атаковані різними шкідниками, такими як листові воші, тля, гусінь. Серед хвороб найпоширенішими є грибкові захворювання та вірусна мозаїка, що можуть викликати гниття цибулин, деформацію листя і квітів. При появі ознак гнилі, рослину обприскують бордоською рідиною або фунгіцидом.

Квітам потрібні опори

Зробіть опори для цієї рослини. Можна робити красиві та оригінальні з підручних матеріалів або зі спецматеріалів, що продаються у садових магазинах.

Підв'яжіть лілії з бутонами до опори, але акуратно, щоб стебла не зламалися.

Від зів'ялих квітів потрібно позбутися

Зрізайте квітки, щоб запобігти утворенню насіння і зберегти енергію рослини. За бажанням видаляйте тичинки у білих сортів, щоб уникнути забруднення пелюсток пилком.

Додаткове підживлення

Після зрізання квітів внесіть фосфорно-калійні добрива. Таке підживлення використовується для квітів з метою покращення їхнього здоров'я і росту, а також для збільшення кількості та якості квітів.

Збір бульбочок

Збирайте бульби для розмноження рослин. Збір бульб під кінець сезону допомагає захистити їх від хвороб і шкідників, які можуть атакувати рослини під час зими.

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