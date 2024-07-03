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Лілії пишно квітнутимуть до кінця літа — що слід обов'язково зробити у липні

3 липня 2024 21:48
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Що зробити з лілією у липні для пишного цвітіння — поради досвідчених садівників
Дівчина насолоджується ароматом лілій у саду. Фото: freepik.com
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Лілії — це справжні квіткові королеви, які вражають своєю вродою і пишним цвітінням. А щоб яскраві квіти прикрашали ваш сад до кінця літа, необхідно обов'язково провести певні роботи у липні. 

Що саме слід зробити з лілією у другому місяці літа для пишного та довгого цвітіння, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Не забувайте про підживлення 

Досвідчені садівники радять використовувати гранули добрива для цибулинних рослин. За допомогою такого підживлення можна продовжити цвітіння та захистити цибулини від гниття.

Найкраще добриво для лілій у липні: 

  • сульфат калію — 1,5 ст. л.;
  • суперфосфат — 2 ст. л.;
  • вода — 10 л.

Такої кількості розчину достатньо на 1 кв. м квітника.

 

Лілія у саду — що зробити з квіткою у липні, щоб отримати пишне та довге цвітіння
Рожеві лілії у саду. Фото: shutterstock.com

Профілактичний огляд рослин

Перевіряйте на наявність шкідників та хвороб, вчасно проводьте обробку. Лілії можуть бути атаковані різними шкідниками, такими як листові воші, тля, гусінь. Серед хвороб найпоширенішими є грибкові захворювання та вірусна мозаїка, що можуть викликати гниття цибулин, деформацію листя і квітів. При появі ознак гнилі, рослину обприскують бордоською рідиною або фунгіцидом. 

Квітам потрібні опори

Зробіть опори для цієї рослини. Можна робити красиві та оригінальні з підручних матеріалів або зі спецматеріалів, що продаються у садових магазинах.    

Підв'яжіть лілії з бутонами до опори, але акуратно, щоб стебла не зламалися.

 

Від зів'ялих квітів потрібно позбутися

Зрізайте квітки, щоб запобігти утворенню насіння і зберегти енергію рослини. За бажанням видаляйте тичинки у білих сортів, щоб уникнути забруднення пелюсток пилком.

Додаткове підживлення

Після зрізання квітів внесіть фосфорно-калійні добрива. Таке підживлення використовується для квітів з метою покращення їхнього здоров'я і росту, а також для збільшення кількості та якості квітів. 

Збір бульбочок

Збирайте бульби для розмноження рослин. Збір бульб під кінець сезону допомагає захистити їх від хвороб і шкідників, які можуть атакувати рослини під час зими.

 

Раніше ми розповідали, що варто робити з трояндою, коли вона вперше відцвіла.

Нагадаємо, ми писали, що таке квітуче дерево церцис і як виростити його у своєму саду.

Також радимо вам дізнатися, як підживлювати примхливу орхідею, щоб не вбити.

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