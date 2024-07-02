Дерево церцис — які переваги має і як виростити морозостійку сакуру біля дому

Дерево церцис біля будинку навесні. Фото: google.com

Всі ми знайомі з японською сакурою — це дерево має дивовижний цвіт. Проте, воно дуже тендітне й може загинути у наших кліматичних умовах. Якщо ви мріяли про сакуру біля будинку, не засмучуйтесь, перетворити сад на квітучий рай може інша морозостійка декоративна рослина — церцис європейський або канадський.

Читайте також:

Що це за квітуче дерево, які його особливості та як виростити на своїй ділянці, розповідаємо далі у матеріалі.

Що відомо про церцис

Європейський або канадський церциси найбільш стійки до холоду види, що мають неймовірний цвіт.

Це особливе дерево також має й інші назви:

багряник — через здатність змінювати колір листя на багряно-червоний;

Юдине дерево — за легендою, зрадник Ісуса повісився саме на церцисі;

європейська сакура — останню назву рослина отримала за свій цвіт, який дуже нагадує квітучу сакуру.

Гілки квітучого церцису. Фото: google.com

У тропічних умовах церцис здатен вирости у висоту до 3 м, проте у холодному кліматі він виростає невеличким й більше нагадує чагарник.

Церцис канадський починає квітнути навесні, у квітні-травні. Самі квіти нагадують грона акації, кольори:

білий;

рожевий;

рожево-фіолетовий;

бузковий.

Що цікаво, розпускаються квіти не лише на голих пагонах, але навіть на стовбурі! Щобільше, вони їстівні й мають кисло-солодкий екзотичний смак.

Квіти церциса на стовбурі. Фото: google.com

Насолоджуватися неймовірною красою цього дерева можна близько місяця, потім з'являється листя та сухі коричневі стручки з насінням на місці квітів. А вже восени листя набуває багряного кольору, і цей вид заворожує не менше.

Стручки з насінням на європейській сакурі. Фото: google.com

Молодий церцис канадський восени. Фото: google.com

Як виростити церцис у своєму саду

Церцис можна садити на подвір'ї, газоні або у квітнику. Головне, щоб місце було сонячним. Але дерево добре росте й у півтіні. Ґрунт любить нейтральний, помірно вологий, водопроникний та легкий. Садити варто відразу на постійне місце, оскільки стрижневий корінь рослини росте глибоко в землю.

Досвідчені садівники стверджують, домогтися максимальної краси можливо, якщо посадити європейську сакуру поруч із хвойними рослинами.

Церцис у саду. Фото: google.com

Як правильно посадити церцис:

викопайте ямку (ширина має бути приблизно 1.5-2 рази більша кореневої системи, глибина приблизно 60 см);

приблизно 1.5-2 рази більша кореневої системи, глибина приблизно 60 см); добре змочіть землю;

додайте у ямку компост (це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи);

обов'язково розправте коріння, якщо коренева система відкрита;

засипаючи ґрунт, намагайтеся не заглиблювати кореневу шийку;

після посадки полийте дерево, щоб видалити повітря з навколишнього ґрунту і допомогти кореням "встановити зв'язок" із землею;

замульчуйте пристовбурні кола.

Садівники радять вибирати саджанці із закритою кореневою системою, такі можна висаджувати весною, літом та осінню. З відкритим корінням рослина дуже погано приживається та часто гине.

Поки рослина молода, регулярно:

поливайте;

розпушуйте після поливу землю;

видаляйте навколо бур'яни.

Коли дерево добре укоріниться та виросте, не забувайте робити профілактичну обрізку, обробляти від хвороб, зокрема грибкових.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо абрикоси почали гнити прямо на деревах та чи можна врятувати врожай.

Нагадаємо, ми писали, що буде, якщо посадити фундук біля дому.

Також ми інформували, які саме дерева заборонили садити в Україні на офіційному рівні.