Які дерева заборонили садити в Україні та чому — повний перелік із 13 видів

Комунальний працівник спилює дерево. Фото: alpindustriya.com.ua

Не всі дерева безпечні та корисні як для екосистеми в цілому, так і для здоров'я людей. Є види, які можуть нести потенційну загрозу. Тож, Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України визначило перелік рослин та дерев, які не можна садити у нашій країні.

Які саме дерева заборонили садити на офіційному рівні та чому, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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Варто зауважити, що перелік небезпечних дерев визначено у наказі Міністерства №695/39751. У список увійшли 13 видів, а саме:

Айлант найвищий; Аралія маньчжурська; В’яз низький; Гледичія колюча; Горіх чорний; Дуб червоний; Каркас західний; Клен ясенелистий; Маслинка вузьколиста; Павловнія; Робінія звичайна; Черемха пізня; Ясен пенсільванський.

Горіх чорний. Фото: uk.wikipedia.org

Чому ці дерева не можна садити , у чому їхня небезпека

Слід зазначити, що вищезгадані дерева належать до інвазивних видів, тобто здатних до захоплення великої площі, витіснення інших видів рослин та неконтрольованого поширення.

Ця заборона має сприяти створенню та відновленню стійких до кліматичних змін лісів та полезахисних смуг в Україні, без агресивних видів-чужинців. Важливо, якщо ви вже висадили дерева з забороненого списку, їх вирубувати не будуть.

Які існують альтернативи забороненим до висаджування в Україні дерев

Альтернативою можуть бути:

дуби (всі, окрім червоних) — стійкі та довговічні, здатні підтримувати екологічну рівновагу;

(всі, окрім червоних) — стійкі та довговічні, здатні підтримувати екологічну рівновагу; клени — добре пристосовані до кліматичних умов України та відіграють важливу роль в очищенні повітря від забруднень;

— добре пристосовані до кліматичних умов України та відіграють важливу роль в очищенні повітря від забруднень; ясен — дерева швидко ростуть, дуже стійкі до всіляких хвороб, сприяють очищенню повітря та покращують якість ґрунту;

— дерева швидко ростуть, дуже стійкі до всіляких хвороб, сприяють очищенню повітря та покращують якість ґрунту; берези — покращують якість ґрунту, а листя цих дерев та кору використовують у медицині та промисловості;

— покращують якість ґрунту, а листя цих дерев та кору використовують у медицині та промисловості; сосни — стійкі до різних кліматичних умов, добре очищають повітря.

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