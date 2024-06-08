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Чому категорично не можна садити калину біля будинку — народні прикмети

8 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому в жодному разі не можна садити калину біля будинку — народні прикмети
Дерево калини, яке не можна садити поруч із будинком. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Наші предки з давніх часів вважали, що калина — це енергетично потужне дерево, яке здатне впливати на долю та стан здоров’я людей. Але калина може як позитивно вплинути, так і негативно, тому варто знати, чому її в жодному випадку не можна вирощувати біля свого будинку.

Новини.LIVE пояснює, чому так.

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Чому не можна вирощувати калину біля будинку

Згідно з народними прикметами, це дерево категорично забороняється вирощувати на своїй ділянці, оскільки воно:

  • Є магнітом для поганої енергетики, чаклунів і духів, які можуть нашкодити не тільки майну господаря, а й його здоров’ю
  • Може притягнути смерть і різноманітні захворювання до господарів та їхніх рідних
  • Може спровокувати виникнення непорозуміння та скандалів, особливо, між чоловіком і дружиною, адже вони можуть потім розлучитися

До того ж, калину біля будинку не можна садити через те, що раніше це дерево вирощували на могилах, а його квітами та ягодами прикрашали труни. Також з його допомогою проводили різні обряди поховання, через що калина викликає асоціацію трауру та смутку.

Ветвь калинового дерева в саду
Гілка калинового дерева в саду. Фото: Freepik

Де можна садити калину

Якщо ви, все ж таки, хочете посадити це дерево на своїй ділянці, робіть це якнайдалі від будинку, бажано — на межі ділянки. Тоді калина служитиме захистом господарів від поганої енергії. Також її можна посадити біля джерела або криниці, щоб вона очистила воду.

Біля самої калини можна посадити декілька рослин, які зменшують її погану енергію, а отже — і вплив на господарів. До списка рослин, які вважаються найкращими "сусідами" для цього дерева, віднести:

  • Смородину
  • Глід
  • Шипшину
  • Малину
Дерево калины в саду
Дерево калини в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко врятувати пожовтілу тую на ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля дерева груші в саду. 

Також ми повідомляли про те, в якому місці в саду слід посадити дерево вишні. 

калина
народні прикмети
забобони
дерево

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