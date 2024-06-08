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Почему категорически нельзя сажать калину возле дома — народные приметы

8 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему ни в коем случае нельзя сажать калину возле дома — народные приметы
Дерево калины, которое нельзя сажать рядом с домом. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Наши предки с давних времен считали, что калина — это энергетически мощное дерево, способное влиять на судьбу и состояние здоровья людей. Но калина может как позитивно повлиять, так и негативно, поэтому следует знать, почему ее ни в коем случае нельзя выращивать возле своего дома.

Новини.LIVE объясняет, почему так.

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Почему нельзя выращивать калину возле дома

Согласно народным приметам, это дерево категорически запрещается выращивать на своем участке, поскольку оно:

  • Является магнитом для плохой энергетики, колдунов и духов, которые могут навредить не только имуществу хозяина, но и его здоровью
  • Может привлечь смерть и различные заболевания хозяевам и их родным
  • Может спровоцировать возникновение недоразумений и скандалов, особенно между мужем и женой, ведь они могут потом развестись

К тому же, калину возле дома нельзя сажать из-за того, что раньше это дерево выращивали на могилах, а его цветами и ягодами украшали гробы. Также с его помощью проводились разные обряды захоронения, из-за чего калина вызывает ассоциацию траура и печали.

Гель калинового дерева в саду.
Ветвь калинового дерева в саду. Фото: Freepik

Где можно сажать калину

Если вы, все же, хотите посадить это дерево на своем участке, делайте это подальше от дома, желательно — на границе участка. Тогда калина будет служить защитой хозяев от плохой энергии. Также ее можно посадить возле источника или колодца, чтобы он очистил воду.

Возле самой калины можно посадить несколько растений, которые уменьшают ее плохую энергию, а значит — и влияние на хозяев. К списку растений, которые считаются самыми лучшими "соседами" для этого дерева, можно отнести:

  • Смородину
  • Боярышник
  • Шиповник
  • Малину
Дерево калины в саду.
Дерево калины в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно быстро спасти пожелтевшую тую на участке.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения следует посадить возле дерева груши в саду.

Также мы сообщали о том, в каком месте в саду следует посадить дерево вишни.

калина
народные приметы
суеверия
дерево

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