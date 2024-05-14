Що посадити біля груші в саду — найкращі рослини

Які рослини добре "дружать" з грушею — що посадити біля дерева, щоб зібрати врожай
Груша — це дерево, яке рідко дає плоди, дуже часто страждає від різних захворювань і може навіть загинути від рослин поруч. Щоб захистити це дерево, варто знати, які рослини потрібно посадити на одній ділянці з грушами для гарного врожаю.
Новини.LIVE розповідає про хороших "сусідів" для груші.
Які рослини краще посадити поруч із грушею
Груша
Це дерево чудово росте на одній ділянці із грушами такого ж або іншого сорту. Обидва дерева наділяють одне одного корисними компонентами, тому досвідчені садівники радять садити ці дерева парами, щоб отримати гарний врожай, але робити це краще на відстані менш, ніж шість метрів.
Клен
Це дерево здатне захистити грушу від таких шкідників, як яблучні плодожерки, які є особливо небезпечними для цього дерева. Якщо ви помітили, що на вашій груші багато шкідників, саме час посадити біля неї клен, причому, можна посадити як низькорослий, так і декоративний.
Яблуня
Завдяки тому, що яблуні та груші вважаються свого роду "спорідненими душами", вони чудово вирощуються на одній ділянці. До того ж, таке сусідство поліпшує рівень врожайності дерев у саду.
Ягідні чагарники
Біля груші також можна посадити червону та чорну смородину, виноград і малину, які захищають її від парші і надають ґрунту достатню кількість азоту. Груша, в свою чергу, захищає ці ягідні кущі від гнилі. Але стежте, щоб на кущі не падав суцільний затінок від груші.
Квіти
Якщо ви хочете захистити свою грушу від хвороб і шкідників, посадіть біля неї квіти. Зі шкідниками на дереві допомагають боротися такі рослини, як:
- Маргаритки
- Дзвоники
- Чорнобривці
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