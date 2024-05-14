Що посадити біля груші в саду — найкращі рослини

Молода дівчина, яка зриває грушу з дерева. Фото: The Ecologist

Груша — це дерево, яке рідко дає плоди, дуже часто страждає від різних захворювань і може навіть загинути від рослин поруч. Щоб захистити це дерево, варто знати, які рослини потрібно посадити на одній ділянці з грушами для гарного врожаю.

Новини.LIVE розповідає про хороших "сусідів" для груші.

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Груша

Це дерево чудово росте на одній ділянці із грушами такого ж або іншого сорту. Обидва дерева наділяють одне одного корисними компонентами, тому досвідчені садівники радять садити ці дерева парами, щоб отримати гарний врожай, але робити це краще на відстані менш, ніж шість метрів.

Дерево груші в саду. Фото: Farming Country Life

Клен

Це дерево здатне захистити грушу від таких шкідників, як яблучні плодожерки, які є особливо небезпечними для цього дерева. Якщо ви помітили, що на вашій груші багато шкідників, саме час посадити біля неї клен, причому, можна посадити як низькорослий, так і декоративний.

Великий гостролистий клен у саду. Фото: Pinterest

Яблуня

Завдяки тому, що яблуні та груші вважаються свого роду "спорідненими душами", вони чудово вирощуються на одній ділянці. До того ж, таке сусідство поліпшує рівень врожайності дерев у саду.

Велика сливолиста яблуня в саду. Фото: Pinterest

Ягідні чагарники

Біля груші також можна посадити червону та чорну смородину, виноград і малину, які захищають її від парші і надають ґрунту достатню кількість азоту. Груша, в свою чергу, захищає ці ягідні кущі від гнилі. Але стежте, щоб на кущі не падав суцільний затінок від груші.

Кущ червоної смородини в саду. Фото: Pinterest

Квіти

Якщо ви хочете захистити свою грушу від хвороб і шкідників, посадіть біля неї квіти. Зі шкідниками на дереві допомагають боротися такі рослини, як:

Маргаритки

Дзвоники

Чорнобривці

Красиві яскраві чорнобривці в саду. Фото: Pinterest

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