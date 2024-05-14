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Які рослини добре "дружать" з грушею — що посадити біля дерева, щоб зібрати врожай

14 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що посадити біля груші в саду — найкращі рослини
Молода дівчина, яка зриває грушу з дерева. Фото: The Ecologist
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Груша — це дерево, яке рідко дає плоди, дуже часто страждає від різних захворювань і може навіть загинути від рослин поруч. Щоб захистити це дерево, варто знати, які рослини потрібно посадити на одній ділянці з грушами для гарного врожаю.

Новини.LIVE розповідає про хороших "сусідів" для груші.

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Груша

Це дерево чудово росте на одній ділянці із грушами такого ж або іншого сорту. Обидва дерева наділяють одне одного корисними компонентами, тому досвідчені садівники радять садити ці дерева парами, щоб отримати гарний врожай, але робити це краще на відстані менш, ніж шість метрів.

Дерево груши в саду
Дерево груші в саду. Фото: Farming Country Life

Клен

Це дерево здатне захистити грушу від таких шкідників, як яблучні плодожерки, які є особливо небезпечними для цього дерева. Якщо ви помітили, що на вашій груші багато шкідників, саме час посадити біля неї клен, причому, можна посадити як низькорослий, так і декоративний.

Большой остролистный клен в саду
Великий гостролистий клен у саду. Фото: Pinterest

Яблуня

Завдяки тому, що яблуні та груші вважаються свого роду "спорідненими душами", вони чудово вирощуються на одній ділянці. До того ж, таке сусідство поліпшує рівень врожайності дерев у саду.

Большая сливолистная яблоня в саду
Велика сливолиста яблуня в саду. Фото: Pinterest

Ягідні чагарники

Біля груші також можна посадити червону та чорну смородину, виноград і малину, які захищають її від парші і надають ґрунту достатню кількість азоту. Груша, в свою чергу, захищає ці ягідні кущі від гнилі. Але стежте, щоб на кущі не падав суцільний затінок від груші.

Куст красной смородины в саду
Кущ червоної смородини в саду. Фото: Pinterest

Квіти

Якщо ви хочете захистити свою грушу від хвороб і шкідників, посадіть біля неї квіти. Зі шкідниками на дереві допомагають боротися такі рослини, як:

  • Маргаритки
  • Дзвоники
  • Чорнобривці
Красивые яркие бархатцы в саду
Красиві яскраві чорнобривці в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яке добриво варто додавати до дерев вишні та черешні в саду. 

Раніше ми розповідали про те, що станеться, якщо біля плодових дерев посадити каштан. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно обробити абрикос після періоду цвітіння. 

дерева
рослини
сад
груша

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