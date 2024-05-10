Чим підживлювати дерева вишні та черешні навесні 2024 — найдієвіші поради для садівників

Жінка, яка зриває стиглу черешню з дерева. Фото: Freepik

Весна — це найкращий час для підживлення різних плодових дерев, які потім при правильному догляді дають великий урожай, зокрема, це стосується дерев вишні та черешні. Варто знати, що потрібно додавати до ґрунту під ці дерева навесні, щоб насолоджуватися ягодами вже влітку.

Новини.LIVE розповідає про це.

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Чим підживити молоді дерева

Досвідчені садівники кажуть, що найдієвішим і найефективнішим добривом для дерев вишні та черешні є коров’як і зола. Якщо ви хочете підживити молоді дерева, вам потрібно зробити спеціальну суміш. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Вода — сім відр

Зола — один кілограм

Коров’як — одне відро

Щоб приготувати дієву суміш для підживлення плодових дерев, розбавте відро коров’яку водою, додайте туди золу і залиште на тиждень, щоб воно добре настоялося. Потім залийте під дерева вишні та черешні два або три літри такої суміші.

Пишне дерево черешні в саду. Фото: Freepik

Якщо під рукою немає коров’яка, візьміть:

Амофоску — 20 грамів

Деревну золу — 150 грамів

Ці інгредієнти внесіть на один квадратний метр стовбура дерева вишні та черешні.

Чим підживити плодоносні дерева

Якщо ви хочете трохи підживити плодоносні дерева, вам також потрібно приготувати спеціальну суміш, але для таких дерева вона трохи інша. Для приготування суміші візьміть:

Коров’як — одне відро

Воду — шість відр

Зазвичай потрібно вливати по два-три літри під плодове дерево. Однак, якщо у вас немає коров’яку, візьміть:

Амофоску — 30 грамів

Деревну золу — 200 грамів

Дерево вишні з великою кількістю ягід. Фото: Pixabay

Що важливо враховувати при підживленні плодових дерев

Варто наголосити, що вишня любить рости у нейтральний ґрунті, щоб давати великий урожай, тому якщо ви маєте кислий ґрунт, його варто нейтралізувати. Щоб це зробити, розсипте на ґрунті доломітовий порошок або 300 грамів вапна.

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