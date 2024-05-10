Чем подкармливать деревья вишни и черешни весной 2024 — самые действенные советы для садоводов

Ягоды будут слаще сахара — чем подкормить деревья вишни и черешни весной
Весна — это самое лучшее время для подкормки разных плодовых деревьев, которые потом при правильном уходе дают большой урожай, в частности, это касается деревьев вишни и черешни. Следует знать, что нужно добавлять в почву под эти деревья весной, чтобы наслаждаться ягодами уже летом.
Новини.LIVE рассказывает об этом.
Чем лучше подкармливать плодовые деревья весной
Чем подкормить молодые деревья
Опытные садоводы говорят, что самым действенным и эффективным удобрением для деревьев вишни и черешни является коровяк и зола. Если вы хотите подкормить молодые деревья, вам нужно сделать специальную смесь. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Вода — семь ведер
- Зола — один килограмм
- Коровяк — одно ведро
Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки плодовых деревьев, разбавьте ведро коровяка водой, добавьте туда золу и оставьте на неделю, чтобы оно хорошо настоялась. Затем залейте под деревья вишни и черешни два или три литра такой смеси.
Если под рукой нет коровяка, возьмите:
- Амофоску — 20 грамм
- Древесную золу — 150 грамм
Эти ингредиенты внесите на квадратный метр ствола дерева вишни и черешни.
Чем подкормить плодоносящие деревья
Если вы хотите немного подкормить плодоносящие деревья, вам также нужно приготовить специальную смесь, но для таких деревьев она немного другая. Для приготовления смеси возьмите:
- Коровяк — одно ведро
- Воду — шесть ведер
Обычно нужно вливать по два-три литра под плодовое дерево. Однако, если у вас нет коровяка, возьмите:
- Амофоску — 30 грамм
- Древесную золу — 200 грамм
Что важно учитывать при подкормке плодовых деревьев
Стоит отметить, что вишня любит расти в нейтральной почве, чтобы давать большой урожай, поэтому если у вас кислая почва, ее следует нейтрализовать. Чтобы это сделать, рассыпьте на почве доломитовый порошок или 300 грамм извести.
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