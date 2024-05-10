Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Ягоды будут слаще сахара — чем подкормить деревья вишни и черешни весной arrow

Ягоды будут слаще сахара — чем подкормить деревья вишни и черешни весной

10 мая 2024 00:05
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкармливать деревья вишни и черешни весной 2024 — самые действенные советы для садоводов
Женщина, которая срывает спелую черешню с дерева. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Весна — это самое лучшее время для подкормки разных плодовых деревьев, которые потом при правильном уходе дают большой урожай, в частности, это касается деревьев вишни и черешни. Следует знать, что нужно добавлять в почву под эти деревья весной, чтобы наслаждаться ягодами уже летом.

Новини.LIVE рассказывает об этом.

Читайте также:

Чем лучше подкармливать плодовые деревья весной

Чем подкормить молодые деревья

Опытные садоводы говорят, что самым действенным и эффективным удобрением для деревьев вишни и черешни является коровяк и зола. Если вы хотите подкормить молодые деревья, вам нужно сделать специальную смесь. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Вода — семь ведер
  • Зола — один килограмм
  • Коровяк — одно ведро

Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки плодовых деревьев, разбавьте ведро коровяка водой, добавьте туда золу и оставьте на неделю, чтобы оно хорошо настоялась. Затем залейте под деревья вишни и черешни два или три литра такой смеси.

Пышное дерево черешни в саду.
Пышное дерево черешни в саду. Фото: Freepik

Если под рукой нет коровяка, возьмите:

  • Амофоску — 20 грамм
  • Древесную золу — 150 грамм

Эти ингредиенты внесите на квадратный метр ствола дерева вишни и черешни.

Чем подкормить плодоносящие деревья

Если вы хотите немного подкормить плодоносящие деревья, вам также нужно приготовить специальную смесь, но для таких деревьев она немного другая. Для приготовления смеси возьмите:

  • Коровяк — одно ведро
  • Воду — шесть ведер

Обычно нужно вливать по два-три литра под плодовое дерево. Однако, если у вас нет коровяка, возьмите:

  • Амофоску — 30 грамм
  • Древесную золу — 200 грамм
Вишневое дерево с большим количеством ягод
Вишневое дерево с большим количеством ягод. Фото: Pixabay

Что важно учитывать при подкормке плодовых деревьев

Стоит отметить, что вишня любит расти в нейтральной почве, чтобы давать большой урожай, поэтому если у вас кислая почва, ее следует нейтрализовать. Чтобы это сделать, рассыпьте на почве доломитовый порошок или 300 грамм извести.

Напомним, мы писали о том, где лучше высаживать дерево вишни в саду.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если посадить каштан возле плодовых деревьев.

Также мы сообщали о том, чем следует обработать абрикос после его цветения.

деревья
растения
сад
подкормка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае