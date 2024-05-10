Чем подкармливать деревья вишни и черешни весной 2024 — самые действенные советы для садоводов

Женщина, которая срывает спелую черешню с дерева. Фото: Freepik

Весна — это самое лучшее время для подкормки разных плодовых деревьев, которые потом при правильном уходе дают большой урожай, в частности, это касается деревьев вишни и черешни. Следует знать, что нужно добавлять в почву под эти деревья весной, чтобы наслаждаться ягодами уже летом.

Новини.LIVE рассказывает об этом.

Читайте также:

Чем лучше подкармливать плодовые деревья весной

Чем подкормить молодые деревья

Опытные садоводы говорят, что самым действенным и эффективным удобрением для деревьев вишни и черешни является коровяк и зола. Если вы хотите подкормить молодые деревья, вам нужно сделать специальную смесь. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Вода — семь ведер

Зола — один килограмм

Коровяк — одно ведро

Чтобы приготовить действенную смесь для подкормки плодовых деревьев, разбавьте ведро коровяка водой, добавьте туда золу и оставьте на неделю, чтобы оно хорошо настоялась. Затем залейте под деревья вишни и черешни два или три литра такой смеси.

Пышное дерево черешни в саду. Фото: Freepik

Если под рукой нет коровяка, возьмите:

Амофоску — 20 грамм

Древесную золу — 150 грамм

Эти ингредиенты внесите на квадратный метр ствола дерева вишни и черешни.

Чем подкормить плодоносящие деревья

Если вы хотите немного подкормить плодоносящие деревья, вам также нужно приготовить специальную смесь, но для таких деревьев она немного другая. Для приготовления смеси возьмите:

Коровяк — одно ведро

Воду — шесть ведер

Обычно нужно вливать по два-три литра под плодовое дерево. Однако, если у вас нет коровяка, возьмите:

Амофоску — 30 грамм

Древесную золу — 200 грамм

Вишневое дерево с большим количеством ягод. Фото: Pixabay

Что важно учитывать при подкормке плодовых деревьев

Стоит отметить, что вишня любит расти в нейтральной почве, чтобы давать большой урожай, поэтому если у вас кислая почва, ее следует нейтрализовать. Чтобы это сделать, рассыпьте на почве доломитовый порошок или 300 грамм извести.

Напомним, мы писали о том, где лучше высаживать дерево вишни в саду.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если посадить каштан возле плодовых деревьев.

Также мы сообщали о том, чем следует обработать абрикос после его цветения.