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Що буде, якщо посадити каштан поруч з плодовими деревами — неочікувана відповідь

3 травня 2024 07:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чи можна садити каштани в саду поряд з плодовими деревами — поради садівників
Посадка каштана біля дому. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Каштани давно стали головним зеленим символом Києва. Проте, це дерево також має особливе значення в українській культурі. Адже здавна наші предки вважали його символом добробуту, родючості та довголіття. Багатьом українцям, подобаються квітучі "свічки" каштанів й неймовірно свіжий солодкуватий аромат, який заповнює вулиці навесні. 

А от чи варто висаджувати каштани у своєму саду та чи не завадить такий сусід плодовим культурам, розбираємося далі в матеріалі. 

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Лише в самому Китаї налічується щонайменше 300 видів цієї рослини. Україна має декілька видів каштанів, серед яких найбільш поширені такі:

  1. Гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum), відомий під народною назвою кінський каштан.
  2. Каштан їстівний (Castanea sativa).
  3. Гірський каштан або гіркокаштан червоний (Aesculus pavia). 

Також в Україні вирощують різноманітні гібриди. А найбільше їстівних каштанів вирощують на Закарпатті. Плоди збирають восени з жовтня по листопад. Закарпатці називають цей смаколик ґестині (від угор. gesztenye — "каштан"). 

 

Чи можна саджати каштан у своєму саду
Цвіт каштану. Фото: google.com

Чи можна саджати каштан у своєму саду 

Садівники одноголосно заявляють, що вирощувати каштан в саду не тільки можна, а й навіть корисно. Можна обирати як їстівні види, так і декоративні.

Цю культуру можна сміливо саджати навіть поруч із плодовими деревами. Однак слід враховувати, що вони можуть конкурувати за воду та поживні речовини з іншими деревами. Тому переконайтеся, що ви забезпечуєте їх достатньою кількістю води та поживних речовин.

Оскільки каштани виростають достатньо великими, варто залишити їм достатній простір для зростання та розвитку.

Переваги вирощування каштана на присадибній ділянці:

  • дерево не примхливе;
  • добре переносить посуху, спеку та мороз;
  • добре росте як у тіні, так і на сонці. 

Варто додати, що їстівний каштан, крім того, що дає смачні їстівні плоди, є чудовим медоносом. Бджоли збирають з чоловічих квіток пилок, а з жіночих — багато нектару.

 

Раніше ми розповідали, чому не можна саджати біля дому квітучу черемху

Нагадаємо, ми писали, яка популярна рослина є причиною  появи цвілі та розплідником небезпечних кліщів. 

Також радимо дізнатися, чи можна садити горіх біля будинку. 

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