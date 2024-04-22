Яке дерево небезпечно саджати у саду через ризик розмноження шкідників

Садівник оглядає дерева на наявність шкідників. Фото: pexels.com

Часто українці прикрашають свої дачі, сади та присадибні ділянки квітучими деревами, адже це естетично красиво й приносить задоволення, хоч і не має практичної користі. Проте, якщо деякі рослини зовсім нешкідливі, то інші можуть обернутися справжньою катастрофою.

Яке популярне квітуче дерево може стати розплідником шкідників на вашій ділянці, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, за словами садівників, однією з найнебезпечніших рослин для саду є черемха. Дерево, що радує ніжними білими квітами та вишуканим тонким запахом з нотками мигдалю, може принести у ваш сад хвороби та навалу шкідників. Особливо швидко на черемші розмножуються гусениці та попелиця.

Черемха під час цвітіння. Фото: pexels.com

Ще одна негативна сторона цього "красивого дерева" — після цвітіння, коли квіти зникають, з'являються похмурі дерева вкриті павутинням.

Черемха має й інші мінуси, про які слід знати тим, хто все ще хоче посадити дерево у себе на ділянці. Так, черемха пригнічує усіх своїх "сусідів", не даючи їм розвиватися та плодоносити, якщо мова йде про фруктові дерева. Проте винятком є малина.

Ще багато людей страждають від алергії, коли черемха квітне. А у інших запах рослини викликає головний біль.

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