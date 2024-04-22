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Розплідник попелиці та гусениць — яке дерево не можна саджати у саду

22 квітня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яке дерево небезпечно саджати у саду через ризик розмноження шкідників
Садівник оглядає дерева на наявність шкідників. Фото: pexels.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Часто українці прикрашають свої дачі, сади та присадибні ділянки квітучими деревами, адже це естетично красиво й приносить задоволення, хоч і не має практичної користі. Проте, якщо деякі рослини зовсім нешкідливі, то інші можуть обернутися справжньою катастрофою. 

Яке популярне квітуче дерево може стати розплідником шкідників на вашій ділянці, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Так, за словами садівників, однією з найнебезпечніших рослин для саду є черемха. Дерево, що радує ніжними білими квітами та вишуканим тонким запахом з нотками мигдалю, може принести у ваш сад хвороби та навалу шкідників. Особливо швидко на черемші розмножуються гусениці та попелиця. 

 

Яке дерево небезпечно саджати у саду через ризик розмноження шкідників
Черемха під час цвітіння. Фото: pexels.com

Ще одна негативна сторона цього "красивого дерева" — після цвітіння, коли квіти зникають, з'являються похмурі дерева вкриті павутинням. 

Черемха має й інші мінуси, про які слід знати тим, хто все ще хоче посадити дерево у себе на ділянці. Так, черемха пригнічує усіх своїх "сусідів", не даючи їм розвиватися та плодоносити, якщо мова йде про фруктові дерева. Проте винятком є малина.

Ще багато людей страждають від алергії, коли черемха квітне. А у інших запах рослини викликає головний біль.

 

Раніше ми писали, які чотири популярні садові рослини можуть з часом зруйнувати ваш будинок.

Нагадаємо, ми розповідали, яку популярну рослину не можна садити біля будинку через те, що вона приваблює небезпечних кліщів та може стати причиною появи цвілі. 

Також радимо дізнатися, які квіти та рослини в саду можуть завдати серйозної шкоди домашнім тваринам й навіть призвести до смерті.

поради
сад
садівництво
шкідники
дерево
черемха

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