Чому бузок не можна садити біля будинку — як доглядати

Садівниця, яка доглядає бузок в саду. Фото: Freepik

Бузок — це неймовірно гарна рослина, яка може зробити будь-який сад не тільки затишним і романтичним, а й запашним, проте існує думка, що його не слід вирощувати поруч із домом. Варто знати, чи можна насправді садити бузок біля свого будинку.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Читайте також:

Чому не можна вирощувати бузок поруч з домом

З одного боку, бузок вважається досить нещасливою рослиною в народі, тому його не рекомендують вирощувати біля будинку. Вважається, що ця рослина поглинає погану енергію і може навіть створювати конфліктні ситуації в родині.

З іншого боку, це дерево краще не садити біля своєї хати, адже воно має потужну кореневу систему. Якщо ви посадите цю рослину дуже близько до свого дому, пізніше коріння може розростися і навіть зіпсувати фундамент. До того ж бузок здатний рости дуже великим, а отже може перекривати вхід до будинку або заважати сонячним променям проникати всередину.

Бузок, який не варто садити біля будинку. Фото: Pinterest

Крім того, бузок не слід садити біля свого будинку через те, що він здатний приваблювати своїм ароматом велику кількість комах, зокрема, ос і бджіл.

Попри те, що у період цвітіння бузок є не тільки ароматним, а й красивим, він зазвичай цвіте лише декілька тижнів на рік. Тому буде недоречним вирощувати бузок на занадто маленькій відстані від будинку, якщо ви хочете мати красивий сад протягом всього року.

Як правильно доглядати бузок

Це дерево краще росте на кислому або легко-лужному ґрунті, де є багато сонця і гарна вентиляція. До того ж його потрібно активно поливати, особливо це стосується сухого періоду. Також його потрібно підживлювати перед періодом цвітіння і восени, після цвітіння, й обрізати.

Людина, яка обрізає бузок. Фото: Pinterest

Після цвітіння потрібно обрізати бузок, щоб прибрати старі та пошкоджені гілки. Ще дуже важливо стежити за шкідниками і захворюваннями, щоб вони не зіпсували зовнішній стан рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, чому тюльпани не хочуть цвісти після посадки.

Раніше ми розповідали про те, яку рослину в жодному разі не можна садити біля будинку.

Також ми повідомляли про те, які рослини ні в якому разі не можна садити біля цибулі.