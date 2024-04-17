Що робити, якщо тюльпани не цвітуть — причини та корисні поради

Людина, яка збирає тюльпани в саду. Фото: Techinfus.com

Деякі садівники, які вирощують тюльпани на своїй ділянці, часто помічають, що вони відмовляються цвісти, і не можуть зрозуміти, чому. Проте, варто знати, з яких причин ці рослини в саду не хочуть цвісти, щоб прикрасити ділянку.

Новини.LIVE пояснює можливі причини.

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Не ті сорти тюльпанів

Певно, перш, ніж купувати цибулини тюльпанів, щоб їх посадити, ви не перевірили їхню відповідність умовам клімату або ґрунту. Наприклад, деякі сорти квітів можуть зовсім не витримувати зимовий період в Україні або навіть потребують ґрунту, якого немає в регіоні.

Якщо проблема в цьому, зверніться за допомогою до фахівців, щоб вони підібрали сорти тюльпанів під ваш регіон. Від вас лише вимагається вивчити всю інформацію про ці сорти.

Багато красивих тюльпанів у полі. Фото: Freepik

Не те місце посадки тюльпанів

Зона, де ви посадили свої квіти, може сильно впливати на те, чи розквітнуть ваші тюльпани навесні. Справа в тому, що ці рослини люблять сонце і формують свої бутони лише в тому місці, де є багато прямих сонячних променів.

Щоб вирішити цю проблему, змініть місце посадки тюльпанів, обравши більш відкриту місцевість. Фахівці кажуть, що тюльпани повинні бути на сонці від шести до восьми годин на день.

Різнокольорові тюльпани на ділянці. Фото: Freepik

Не те добриво або недостатня його кількість

Цим квітам потрібна велика кількість поживних компонентів, щоб успішно цвісти. Тому потрібно добре підживлювати їх, інакше вони стануть геть слабкими. Слід додавати до тюльпанів органічні добрива, тобто, перегній і компост, щоб поліпшити склад ґрунту і надати квітам всі необхідні корисні речовини.

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