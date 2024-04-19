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Тень, насекомые и плохая энергия — почему нельзя сажать сирень возле дома

19 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему сирень нельзя сажать возле дома — как ухаживать
Садовница, которая ухаживает за сиренью в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Сирень — это невероятно красивое растение, которое может сделать любой сад не только уютным и романтичным, но и душистым, однако существует мнение, что его не следует выращивать рядом с домом. Стоит знать, можно ли действительно садить сирень возле своего дома.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Почему нельзя выращивать сирень рядом с домом

С одной стороны, сирень считается довольно несчастливым растением в народе, поэтому его не рекомендуют выращивать у дома. Считается, что это растение впитывает плохую энергию и может даже создавать конфликтные ситуации в семье.

С другой стороны, это дерево лучше не сажать возле своего дома, ведь оно имеет мощную корневую систему. Если вы посадите это растение очень близко к своему дому, позже корни могут разрастись и даже испортить фундамент. К тому же сирень способна расти очень большой, а значит, может перекрывать вход в дом или мешать солнечным лучам проникать внутрь.

Сирень, которую не стоит сажать возле дома
Сирень, которую не стоит сажать возле дома. Фото: Pinterest

Кроме того, сирень не следует сажать возле своего дома из-за того, что она способна привлекать своим ароматом большое количество насекомых, в частности, ос и пчел.

Несмотря на то, что в период цветения сирень является не только ароматной, но и красивой, она обычно цветет лишь несколько недель в году. Поэтому будет неуместным выращивать сирень на слишком маленьком расстоянии от дома, если вы хотите иметь красивый сад в течение всего года.

Как правильно ухаживать за сиренью

Это дерево лучше растет на кислой или легкощелочной почве, где есть много солнца и хорошая вентиляция. К тому же, его нужно активно поливать, особенно это касается сухого периода. Также его нужно подкармливать перед периодом цветения и осенью после цветения и обрезать.

Человек, обрезающий сирень
Человек, обрезающий сирень. Фото: Pinterest

После цветения нужно обрезать сирень, чтобы убрать старые и поврежденные ветки. Еще очень важно следить за вредителями и заболеваниями, чтобы они не испортили внешнее состояние растения.

Напомним, мы писали о том, почему тюльпаны не хотят цвести после посадки.

Раньше мы рассказывали о том, какое растение ни в коем случае нельзя сажать у дома.

Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле лука.

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