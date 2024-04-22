Какое дерево опасно сажать в саду из-за риска размножения вредителей

Садовод осматривает деревья на наличие вредителей. Фото: pexels.com

Часто украинцы украшают свои дачи, сады и приусадебные участки цветущими деревьями, ведь это эстетически красиво и доставляет удовольствие, хотя и не имеет практической пользы. Однако, если некоторые растения совсем безобидны, то другие могут обернуться настоящей катастрофой.

Какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке, рассказываем далее в материале.

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Так, по словам садоводов, одним из самых опасных растений для сада является черемуха. Дерево, радующее нежными белыми цветами и изысканным тонким запахом с миндальными нотками, может принести в ваш сад болезни и нашествие вредителей. Особенно быстро на черемше размножаются гусеницы и тля.

Черемуха во время цветения. Фото: pexels.com

Еще одна отрицательная сторона этого "красивого дерева" — после цветения, когда цветы исчезают, появляются мрачные деревья, покрытые паутиной.

Черемуха имеет и другие минусы, о которых следует знать тем, кто все еще хочет посадить дерево у себя на участке. Так, черемуха угнетает всех своих "соседей", не давая им развиваться и плодоносить, если речь идет о фруктовых деревьях. Однако исключением является малина.

Еще многие люди страдают от аллергии, когда черемуха цветет. А у других запах растения вызывает головную боль.

Ранее мы писали, какие четыре популярных садовых растения могут со временем разрушить ваш дом.

Напомним, мы рассказывали, какое популярное растение нельзя сажать у дома из-за того, что оно привлекает опасных клещей и может стать причиной появления плесени.

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