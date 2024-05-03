Можно ли сажать каштаны в саду рядом с плодовыми деревьями — советы садоводов

Посадка каштана у дома. Коллаж Новини.LIVE

Каштаны давно стали главным зеленым символом Киева. Однако это дерево также имеет особое значение в украинской культуре. Ведь наши предки считали его символом достатка, плодородия и долголетия. Многим украинцам нравятся цветущие "свечи" каштанов и невероятно свежий сладковатый аромат, заполняющий улицы весной.

А вот стоит ли высаживать каштаны в своем саду и не помешает ли такой сосед плодовым культурам, разбираемся далее в материале.

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Только в самом Китае насчитывается не менее 300 видов этого растения. Украина имеет несколько видов каштанов, среди которых наиболее распространены следующие:

Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum). Каштан съедобный (Castanea sativa). Горный каштан или конский красный (Aesculus pavia).

Также в Украине выращивают всевозможные гибриды. А больше всего съедобных каштанов выращивают в Закарпатье. Плоды собирают осенью с октября по ноябрь. Закарпатцы называют это угощение гестини (от венгр. gesztenye — "каштан").

Цвет каштана. Фото: google.com

Можно ли сажать каштан в своем саду

Садоводы единогласно заявляют, что выращивать каштан в саду не только можно, но даже полезно. Можно выбирать как съедобные виды, так и декоративные.

Эту культуру можно смело сажать даже рядом с плодовыми деревьями. Однако следует учитывать, что они могут конкурировать за воду и питательные вещества с другими деревьями. Поэтому убедитесь, что вы обеспечиваете им достаточное количество воды и питательных веществ.

Поскольку каштаны вырастают довольно большими, следует оставить им достаточно пространства для роста и развития.

Преимущества выращивания каштана на приусадебном участке:

дерево не капризное;

хорошо переносит засуху, жару и мороз;

хорошо растет как в тени, так и на солнце.

Следует добавить, что съедобный каштан, кроме того, что дает вкусные съедобные плоды, является отличным медоносом. Пчелы собирают с мужских цветков пыльцу, а с женских — много нектара.

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