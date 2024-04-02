Горіх категорично не можна садити біля будинку — у чому причина, важливі поради

Паросток горіха на фоні зеленого саду. Фото: gartenjournal.net

Волоський горіх — одне з найпоширеніших дерев в Україні. Його можна побачити мало не на кожній присадибній ділянці. Велике зелене листя створює затишок та затінок, а восени могутнє дерево дарує смачні плоди. Проте, досить часто можна почути, що горіх не можна садити біля будинку.

Новини.LIVE розібралися, у чому справжня небезпека, якщо поблизу вашої хати росте волоський горіх.

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Горіх може сягати у висоту до 30 м й спокійно прожити кілька століть, даруючи смачні плоди. Природно, що у такого гіганта дуже потужна й розвинена коренева система.

Коріння молодого волоського горіха. Фото: google.com

Це одна з головних причин, чому біля будинку горіху не місце. Своїм корінням дерево просто зруйнує фундамент. З метою власної безпеки, не варто садити горіхове дерево ближче ніж на 8 м від будь-якого виду будівель.

Крім того, коріння горіха висмоктує усі поживні речовини та вологу з ґрунту, не залишаючи іншим деревам простору для розвитку та росту.

Потрібно пам’ятати, що по сусідству з горіхом не вживаються навіть бур’яни. Культурні рослини ростуть кволими або зовсім не приживаються.

Ще одна проблема, яку може створити волоський горіх — тінь від дерева може стати причиною появи моху на покрівлі. А сторона будинку, біля якої розміщено дерево, може бути постійно сирою, через що утворюватиметься пліснява.

І звичайно, якщо дерево виросло досить великим, то відламана гілка може пошкодити вікна, дах або, наприклад, транспорт.

Дерево волоського горіха. Фото: Barra

Які існують забобони про волоський горіх біля хати

Наші предки мали чимало забобонів стосовно горіха. Вважалося, що це дерево не можна саджати не тільки біля будинку, а й навіть на своєму подвір'ї. Його садили за парканом.

А все через те, що волоський горіх нібито забирав добробут у своїх господарів, позбавляв можливості побудувати щасливе життя. Щобільше воно може забрати на "той світ" свого господаря.

Наші пращури вірили, що на дереві гніздяться злі духи, які всіляко шкодять. Варто заснути під кроною і може розболітися голова, а якщо з'їсти старий горіх, можна навіть отруїтися.

Цікаво, що в основі останніх забобонів лежать біологічні особливості дерева. Річ у тім що листя горіха виділяють фітонциди, які у малих дозах нешкідливі для людини. Але довготривале знаходження під деревом призводить до головного болю та порушення сну. А якщо вживати потемнілі плоди, то дійсно можна отруїтися, оскільки в них виробляється отруйний фермент.

До речі, є й позитивне повір'я пов'язане з волоським горіхом. Вважається, що той, хто наважиться посадити дерево на своєму подвір'ї, може досягнути великих успіхів у магічній справі.

Плоди волоського горіха. Фото: google.com

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