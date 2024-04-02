Орех категорически нельзя сажать возле дома — в чем причина, важные советы

Росток ореха на фоне зеленого сада. Фото: gartenjournal.net

Грецкий орех — одно из самых распространенных деревьев в Украине. Его можно увидеть чуть ли не на каждом приусадебном участке. Большие зеленые листья создают уют и тень, а осенью могучее дерево дарит вкусные плоды. Однако довольно часто можно услышать, что орех нельзя сажать возле дома.

Новини.LIVE разобрались, в чем настоящая опасность, если вблизи вашего дома растет грецкий орех.

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Почему орех категорически нельзя сажать возле дома — реальные причины

Орех может достигать в высоту до 30 м и спокойно прожить несколько веков, даря вкусные плоды. Естественно, что у такого гиганта очень мощная и развитая корневая система.

Корни молодого грецкого ореха. Фото: google.com

Это одна из главных причин, почему у дома ореху не место. Своими корнями дерево просто разрушит фундамент. В целях собственной безопасности не стоит сажать ореховое дерево ближе чем на 8 м от любого вида построек.

Кроме того, корни ореха высасывают все питательные вещества и влагу из почвы, не оставляя другим деревьям пространства для развития и роста.

Следует помнить, что по соседству с орехом не уживаются даже сорняки. Культурные растения растут хилыми или совсем не приживаются.

Еще одна проблема, которую может создать грецкий орех — тень от дерева может стать причиной появления мха на кровле. А сторона дома, возле которой находится дерево, может быть постоянно сырой, из-за чего будет образовываться плесень.

И конечно, если дерево выросло достаточно большим, то отломанная ветка может повредить окна, крышу или, например, транспорт.

Дерево грецкого ореха. Фото: Barra

Какие существуют суеверия о грецких орехах возле дома

Наши предки имели немало суеверий по поводу ореха. Считалось, что это дерево нельзя сажать не только у дома, но даже на своем дворе. Его сажали за забором.

А все потому, что грецкий орех якобы забирал благополучие у своих хозяев, лишал возможности построить счастливую жизнь. Более того, он мог забрать на "тот свет" своего хозяина.

Наши предки верили, что на дереве гнездятся злые духи, которые всячески вредят. Следует заснуть под кроной, и может разболеться голова, а если съесть старый орех, можно даже отравиться.

Интересно, что в основе последних суеверий лежат биологические особенности дерева. Дело в том, что листья ореха выделяют фитонциды, которые в малых дозах безвредны для человека. Но длительное нахождение под деревом приводит к головным болям и нарушению сна. А если употреблять потемневшие плоды, то действительно можно отравиться, поскольку в них вырабатывается ядовитый фермент.

Кстати, есть и положительное поверье, связанное с грецким орехом. Считается, что тот, кто решится посадить дерево на своем дворе, может добиться больших успехов в магическом деле.

Плоды грецкого ореха. Фото: google.com

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