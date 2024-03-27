Коли і як обрізати вишню навесні — дієві поради, що подарують щедрий врожай

Обрізка вишні для гарного плодоношення. Колаж Новини.LIVE

Обрізати вишню варто щовесни. Тоді, запевняють досвідчені садівники, фруктове дерево ростиме правильно, буде здоровим та даватиме великий врожай соковитих та солодких плодів. Проте, обрізку варто проводити вчасно та за певними правилами.

Новини.LIVE розповідає, коли та як правильно обрізати вишню навесні, щоб результат вас приємно здивував.

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Коли можна обрізати вишню навесні

Як підкреслюють спеціалісти, даний процес неможливо прив'язати до конкретної дати. Він цілковито залежить від погоди.

Зазвичай, якщо зима була відносно теплою, обрізання вишні проводять у другій половині березня. А от у регіонах з холоднішим кліматом вишню можуть обрізати у квітні або навіть на початку травня.

Та головне правило, якого слід дотримуватися обов'язково, — процедуру проводять до початку руху соку, тобто, коли дерево ще спить. Коли бруньки на дереві набрякли, проводити обрізку запізно, її варто перенести вже на осінь.

Обираючи день для обрізки, слідкуйте за погодою, щоб температура сильно не коливалася й були відсутні нічні заморозки. В день обрізки температура повітря не має опускатися нижче + 5°С.

Обрізка фруктового дерева навесні. Фото: google.com

Навіщо обрізати вишню навесні

Обрізати дерева вишні саме навесні потрібно для:

формування крони;

покращення врожайності;

усунення загущеності гілок;

усунення хворих, засохлих та поламаних гілок;

запобігання хворобам, що можуть ослаблювати дерево і впливати на плоди.

Якщо це зробити правильно, то восени навіть не треба буде нічого обрізати.

Пам'ятайте, необрізані гілки ростуть хаотично, плутаються та заважають одна одній. Це забирає у дерева багато поживних речовин та ослаблює вишню.

Також загущена крона погано провітрюється, не пропускає сонце, а багато квіток не запилюється. І, звісно, в гущавині починають розмножуватися всілякі хвороби та шкідники. Усе вищеперераховане впливає на здоров'я фруктового дерева, формування плоду та урожайність.

Чоловік обрізає фруктові дерева. Фото: depositphotos.com

Як обрізати вишню навесні — дієві та прості поради

Обрізати фруктові дерева досить просто, варто лише зрозуміти принцип обрізки. Досвідчені садівники радять робити ярусну обрізку.

Для цього необхідно:

видалити поросль на стовбурі нижче 80 см від землі (тобто, нижче першого ярусу крони);

зрізати хворі, пошкоджені, підмерзлі гілки;

видалити гілки між ярусами — відстань від першого ярусу до другого — 50 см, потім між ярусами — 40 см, а в одному ярусі залишити по 6 гілок на відстані 15 см;

видалити гілки, які загущують крону — зрізати відростки, що ростуть близько до скелетних гілок;

вкоротити приріст, що утворився за рік — треба молодий приріст зрізати приблизно на третину, а то й наполовину, якщо розрослося сильно.

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