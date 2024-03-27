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Как обрезать вишню весной, чтобы собирать сочные плоды ведрами — простые советы

27 марта 2024 19:53
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и как обрезать вишню весной — действенные советы, которые подарят щедрый урожай
Обрезка вишни для хорошего плодоношения. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Обрезать вишню следует ежегодно весной. Тогда, уверяют опытные садоводы, фруктовое дерево будет расти правильно, будет здоровым и будет давать большой урожай сочных и сладких плодов. Однако обрезку следует проводить своевременно и по определенным правилам.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать вишню весной, чтобы результат вас приятно удивил.

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Когда можно обрезать вишню весной

Как подчеркивают специалисты, этот процесс невозможно привязать к конкретной дате. Он полностью зависит от погоды.

Обычно если зима была относительно теплой, обрезку вишни проводят во второй половине марта. А вот в регионах с более холодным климатом вишню могут обрезать в апреле или даже в начале мая.

Но главное правило, которое следует соблюдать обязательно, — процедуру проводят до начала сокодвижения, то есть, когда дерево еще спит. Когда почки на дереве набухли, проводить обрезку поздно, ее следует перенести уже на осень.

Выбирая день для обрезки, следите за погодой, чтобы температура сильно не колебалась и отсутствовали ночные заморозки. В день обрезки температура воздуха не должна опускаться ниже + 5°С.

 

Когда можно обрезать вишню весной
Обрезка фруктового дерева весной. Фото: google.com

Зачем обрезать вишню весной

Обрезать деревья вишни именно весной нужно для:

  • формирование кроны;
  • улучшение урожайности;
  • устранения загущенности ветвей;
  • устранения больных, засохших и поломанных ветвей;
  • предотвращения болезней, которые могут ослаблять дерево и негативно повлиять на плоды.

Если это сделать правильно, то осенью даже не придется ничего обрезать.

Помните, необрезанные ветви растут хаотично, путаются и мешают друг другу. Это отнимает у деревьев много питательных веществ и ослабляет вишню.

Также загущенная крона плохо проветривается, не пропускает солнце, а многие цветки не опыляются. И, конечно, в чаще начинают размножаться всевозможные болезни и вредители. Все вышеперечисленное влияет на здоровье фруктового дерева, формирование плода и урожайность.

 

Как обрезать вишню весной — действенные и простые советы
Мужчина обрезает фруктовые деревья. Фото: depositphotos.com

Как обрезать вишню весной — действенные и простые советы

Обрезать фруктовые деревья достаточно просто, стоит лишь понять принцип обрезки. Опытные садоводы советуют делать ярусную обрезку.

Для этого необходимо:

  • удалить поросль на стволе ниже 80 см от земли (т.е. ниже первого яруса кроны);
  • срезать больные, поврежденные, подмерзшие ветви;
  • удалить ветви между ярусами — расстояние от первого яруса до второго — 50 см, затем между ярусами — 40 см, а в одном ярусе оставить по 6 ветвей на расстоянии 15 см;
  • удалить ветви, которые загущают крону — срезать отростки, растущие близко к скелетным ветвям;
  • укоротить образовавшийся за год прирост — надо молодой прирост срезать примерно на треть, а то и наполовину, если разрослось сильно.

 

Раньше мы писали, чем и когда подкормить вишню весной, чтобы получить хороший урожай больших плодов.

Напомним, мы рассказывали, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественным, чистым и большим.

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вишня
садоводство
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