Де потрібно садити вишню на городі та в саду — цінні поради дачникам

Посадка вишні у саду. Колаж Новини.LIVE

Вишня — розкішне плодове дерево, яке дуже люблять українці. Адже навесні воно радує нас неймовірно гарним цвітінням, а вже влітку чи восени — соковитими та смачними плодами. А от, щоб домогтися щедрого врожаю, необхідно правильно вибрати місце для посадки дерева.

Розповідаємо, де, коли та як садити вишні, щоб врожай завжди вас приємно дивував.

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Коли садити вишню у саду та на городі

Як стверджують досвідчені садівники, є два вдалі періоди для посадки вишні — середина весни та рання осінь.

Весною можна садити, коли вологість повітря підвищена, а спека ще не настала. Такий час — це гарантія, що саджанець приживеться.

А восени найкращий час для посадки можна розрахувати так:

якщо рослини із закритою кореневою системою — кінець вересня й до кінця жовтня;

якщо коріння дерев відкрите — встигнути посадити, щоб до початку перших стабільних заморозків було не менше 3-4 тижнів.

Також обираючи вишню для посадки враховуйте, що є:

ранньостиглі — врожай у червні;

середньостиглі — врожай у липні;

пізні — врожай у серпні або вересні.

Посадка дерева на городі. Фото: freepik.com

Де краще садити вишню — важливі параметри

Перше, що треба враховувати — вишня віддає перевагу гарно освітленим ділянкам. Тому обирайте сонячне місце. Пам'ятайте, вишневі дерева не люблять протягів і холодного північного вітру.

Також, якщо ви садите кілька дерев, уникайте занадто щільної посадки, щоб забезпечити достатню вентиляцію. У майбутньому це допоможе уникнути розвитку багатьох хвороб та появі шкідників. Тож, посадку декількох дерев необхідно здійснювати на відстані 3 м один від одного.

Крім цього, рекомендується висаджувати дерева не менше 2-3 м від паркану та від будинку, щоб забезпечити вільний розвиток крони та зручність догляду за рослиною.

Далі, що треба враховувати — сусіди вишні. Вишневе дерево не любить рости поруч із:

волоським горіхом;

яблунею;

грушею;

малиною;

порічкою;

аґрусом;

обліпихою;

помідором;

баклажаном;

перцем;

картоплею.

Жінка садить дерево в саду. Фото: google.com

Як садити вишню, щоб отримувати гарні врожаї

Перед тим, як садити вишню, підготуйте ґрунт. Для цього:

Вирити яму глибиною близько 70 см і такого ж діаметру. Адже вишня не любить заглибленої посадки. Вириту землю перемішати з компостом, піском і тирсою в рівних частинах, щоб забезпечити правильний розвиток коріння. У посадкову яму необхідно внести золу, компост і суперфосфат, важливі для розвитку молодого саджанця.

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