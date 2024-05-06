Где нужно сажать вишню на огороде и в саду — ценные советы дачникам

Будете собирать безумные урожаи — где лучше сажать вишню в вашем саду
Вишня — роскошное плодовое дерево, которое очень любят украинцы. Ведь весной оно радует нас невероятно красивым цветением, а уже летом или осенью сочными и вкусными плодами. А вот, чтобы добиться большого урожая, необходимо правильно выбрать место для посадки дерева.
Рассказываем, где, когда и как садить вишни, чтобы урожай всегда вас приятно удивлял.
Когда сажать вишню в саду и на огороде
Как утверждают опытные садоводы, есть два удачных периода для посадки вишни — середина весны и ранняя осень.
Весной можно сажать, когда влажность воздуха повышена, а жара еще не наступила. Такое время — это гарантия, что саженец приживется.
А осенью лучшее время для посадки можно рассчитать так:
- если растения с закрытой корневой системой — конец сентября и до конца октября;
- если корни деревьев открыты — успеть посадить, чтобы к началу первых стабильных заморозков было не менее 3-4 недель.
Также выбирая вишню для посадки учитывайте, что есть:
- раннеспелые — урожай в июне;
- среднеспелые — урожай в июле;
- поздние — урожай в августе или сентябре.
Где лучше сажать вишню — важные параметры
Первое, что нужно учитывать — вишня предпочитает хорошо освещенные участки. Поэтому выбирайте солнечное место. Помните, вишневые деревья не любят сквозняков и холодного северного ветра.
Также, если вы сажаете несколько деревьев, избегайте слишком плотной посадки, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. В будущем это поможет избежать развития многих болезней и появления вредителей. Следовательно, посадку нескольких деревьев необходимо производить на расстоянии 3 м друг от друга.
Кроме этого, рекомендуется высаживать деревья не менее 2-3 м от забора и дома, чтобы обеспечить свободное развитие кроны и удобство ухода за растением.
Далее, что нужно учитывать — соседи вишни. Вишневое дерево не любит расти рядом с:
- грецким орехом;
- яблоней;
- грушей;
- малиной;
- смородиной;
- крыжовником;
- облепихой;
- помидором;
- баклажаном;
- перцем;
- картофелем.
Как сажать вишню, чтобы получать хорошие урожаи
Перед тем, как сажать вишню, подготовьте почву. Для этого:
- Вырыть яму глубиной около 70 см и такого же диаметра. Ведь вишня не любит углубленную посадку.
- Вырытую землю перемешать с компостом, песком и опилками в равных частях, чтобы обеспечить правильное развитие корней.
- В посадочную яму необходимо внести золу, компост и суперфосфат, важные для развития молодого саженца.
Раньше мы писали, как правильно обрезать вишню весной и когда лучше это делать.
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