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Будете собирать безумные урожаи — где лучше сажать вишню в вашем саду

6 мая 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Где нужно сажать вишню на огороде и в саду — ценные советы дачникам
Посадка вишни в саду. Коллаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Вишня — роскошное плодовое дерево, которое очень любят украинцы. Ведь весной оно радует нас невероятно красивым цветением, а уже летом или осенью сочными и вкусными плодами. А вот, чтобы добиться большого урожая, необходимо правильно выбрать место для посадки дерева.

Рассказываем, где, когда и как садить вишни, чтобы урожай всегда вас приятно удивлял.

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Когда сажать вишню в саду и на огороде

Как утверждают опытные садоводы, есть два удачных периода для посадки вишни — середина весны и ранняя осень.

Весной можно сажать, когда влажность воздуха повышена, а жара еще не наступила. Такое время — это гарантия, что саженец приживется.

А осенью лучшее время для посадки можно рассчитать так:

  • если растения с закрытой корневой системой — конец сентября и до конца октября;
  • если корни деревьев открыты — успеть посадить, чтобы к началу первых стабильных заморозков было не менее 3-4 недель.

Также выбирая вишню для посадки учитывайте, что есть:

  • раннеспелые — урожай в июне;
  • среднеспелые — урожай в июле;
  • поздние — урожай в августе или сентябре.

 

Когда сажать вишню в саду и на огороде
Посадка дерева в огороде. Фото: freepik.com

Где лучше сажать вишню — важные параметры

Первое, что нужно учитывать — вишня предпочитает хорошо освещенные участки. Поэтому выбирайте солнечное место. Помните, вишневые деревья не любят сквозняков и холодного северного ветра.

Также, если вы сажаете несколько деревьев, избегайте слишком плотной посадки, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. В будущем это поможет избежать развития многих болезней и появления вредителей. Следовательно, посадку нескольких деревьев необходимо производить на расстоянии 3 м друг от друга.

Кроме этого, рекомендуется высаживать деревья не менее 2-3 м от забора и дома, чтобы обеспечить свободное развитие кроны и удобство ухода за растением.

Далее, что нужно учитывать — соседи вишни. Вишневое дерево не любит расти рядом с:

  • грецким орехом;
  • яблоней;
  • грушей;
  • малиной;
  • смородиной;
  • крыжовником;
  • облепихой;
  • помидором;
  • баклажаном;
  • перцем;
  • картофелем.

 

Где лучше сажать вишню – важные параметры
Женщина сажает дерево в саду. Фото: google.com

Как сажать вишню, чтобы получать хорошие урожаи

Перед тем, как сажать вишню, подготовьте почву. Для этого:

  1. Вырыть яму глубиной около 70 см и такого же диаметра. Ведь вишня не любит углубленную посадку.
  2. Вырытую землю перемешать с компостом, песком и опилками в равных частях, чтобы обеспечить правильное развитие корней.
  3. В посадочную яму необходимо внести золу, компост и суперфосфат, важные для развития молодого саженца.

 

Раньше мы писали, как правильно обрезать вишню весной и когда лучше это делать.

Напомним, мы рассказывали, чем и когда подкормить вишню весной, чтобы получить обильный урожай больших плодов.

Также рекомендуем узнать, чем и как правильно обработать дерево абрикоса после цветения, чтобы защитить урожай от вредителей.

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