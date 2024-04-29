Як та чим обробити абрикос після цвітіння — прості засоби та поради садівників

Обробка абрикоса для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Після цвітіння фруктові дерева потребують особливої уваги, адже майбутньому врожаю можуть загрожувати як шкідники, так і різні хвороби. Абрикос не виключення. Щоб зібрати великі та соковиті плоди, треба попіклуватися про дерево заздалегідь.

Чим та як правильно обробити дерево абрикоса після цвітіння, щоб врожай вас приємно вразив, ділимося далі в матеріалі.

Читайте також:

Які шкідники можуть загрожувати абрикосу

Абрикос доволі тендітне й ніжне дерево, тому доволі часто страждає від усіляких шкідників. Як правило, на нього нападають:

попелиця;

садові мурахи;

фруктова смугаста моль;

листокрутка;

плодожерки;

довгоносики;

павутинний кліщ;

щитівка;

оленка волохата.

Щитівка на абрикосі. poradum.com.ua

Чим хворіють абрикоси

Хвороби фруктових дерев завдають значної шкоди саду. Якщо своєчасно не вжити заходів, можна позбутися всього врожаю, в важких випадках — всього плодового саду.

Хвороби, які найчастіше зустрічаються у абрикос:

маніліоз;

парша;

борошниста роса;

курчавість лисття, збудником якого є грибок Taphrina deformans;

інші види грибків.

Хворі листя абрикоса. Фото: google.com

Я к і чим обробити абрикос після цвітіння від кучерявості

Щоб ніжне дерево з півдня продовжувало радувати ароматними солодкими плодами, його слід правильно обробити після цвітіння.

Помітити грибок Taphrina deformans, який є збудником кучерявості, дуже просто, адже при цьому листочки здуваються, покриваються бульбашками та крутяться. Також хворі листки матимуть інше забарвлення від світло-зеленого на ранніх стадіях до червоного.

Покручені листя абрикоса. Фото: google.com

У заражених дерев страждає не тільки листя: пагони викривляються, коротшають, бутони деформуються, відмирають плоди, які так і не встигли з'явитися.

Особливу увагу слід приділити профілактиці захворювання в весняний період. Перший тиждень після розпускання бруньок персика — найнебезпечніший період, саме в ці дні ніжні листочки легко "підхоплюють" заразу. Більш дорослі листя уражаються грибком рідше.

Оскільки висока вологість в поєднанні з різкими коливаннями температури — ідеальні умови для розвитку Taphrina, перший раз обприскувати персики й абрикоси потрібно ранньою весною, до набрякання бруньок, коли повітря прогріється до + 4°С в денний час. Середньостатистичний термін — першій декаді березня.

Для першого обприскування використовують:

розчин мідного купоросу 1%;

бордосска рідина 3%;

або фунгіциди.

Через 5 днів проводять повторну обробку. Також дачники використовують розчин колоїдної сірки 1% або біопрепарати.

Друга обробка — під час бутонізації. З цього моменту застосування хімічних препаратів небажано, використовують народні або біозасоби.

І третє обприскування проводять відразу після цвітіння. Використання отруйних речовин в цей період небажано, тому використовують біозасоби:

"Біостат";

"Тріходермін";

"Планріз";

"Пентафаг".

Щоб запобігти захворюванню важливо також навесні та восени:

вирізати уражені пагони;

не допускати скупчення сміття під деревами;

вживати заходів з відлякування та знищення шкідників.

Обробка фруктових дерев. Фото: google.com

Обережно маніліоз — що це та як обробити дерево після цвітіння

Моніліоз — це найбільш небезпечне захворювання для абрикосових дерев, яке може швидко розповсюдитись на квітки, стовбур і гілки.

Щоб запобігти повному ураженню дерева, необхідно вчасно видалити уражені гілки та спалити їх. У такому випадку обрізку дерева можна проводити не лише навесні, але і влітку.

Щоб уникнути захворювання, варто регулярно обробляти дерева. Використовуйте препарати, що містять фунгіциди — хімічні речовини, що борються з хворобами рослин. Для цього підійдуть розчини:

"Хорус";

"Мікосан-В";

1%-а бордоська суміш.

Перед обробкою уважно дотримуйтесь інструкцій та розведіть препарат згідно з пропорціями. Рекомендується проводити обробку весною після цвітіння, один або два рази влітку та після збору урожаю.

Також можна зробити бордоську суміш самостійно, вона також боротиметься з такими хворобами, як:

плодова гниль;

парша;

антракноз;

фітофтороз;

п'ятнистість кісточкових культур.

Щоб зробити 10 літрів цілющого еліксиру з концентрацією 1%, вам потрібно:

взяти дві посудини — скляні, керамічні або дерев'яні;

налити у кожну по 5 літрів води;

у першу посудину розчиніть 100 г мідного купоросу;

у другу — 100 г свіжого гашеного вапна;

обережно злийте розчин мідного купоросу у вапняне молочко.

Важливо не розбавляти водою, оскільки це може зменшити ефективність засобу.

Раніше ми розповідали, чим підживити абрикоси та яке добриво взяти, щоб підживити вишню. Ці поради допоможуть отримати щедрий врожай великих плодів.

Нагадаємо, ми писали, коли, як та чим слід обробити яблуні у вашому саду навесні, щоб урожай був якісним, чистим та великим.

Також радимо дізнатися, чим білити дерева навесні 2024 року, щоб сад був здоровим.