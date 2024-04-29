Как и чем обработать абрикос после цветения — простые средства и советы садоводов

Обработка абрикоса для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

После цветения фруктовые деревья нуждаются в особом внимании, ведь будущему урожаю могут угрожать как вредители, так и различные болезни. Абрикос не исключение. Чтобы собрать большие и сочные плоды, нужно позаботиться о дереве заранее.

Чем и как правильно обработать дерево абрикоса после цветения, чтобы урожай вас приятно поразил, делимся далее в материале.

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Какие вредители могут угрожать абрикосу

Абрикос довольно хрупкое и нежное дерево, поэтому часто страдает от всяческих вредителей. Как правило, на него нападают:

тля;

садовые муравьи;

фруктовая полосатая моль;

листокрутка;

плодожорки;

длинноносики;

паутинный клещ;

щитовка;

бронзовка мохнатая.

Щитовка на абрикосе. poradum.com.ua

Чем болеют абрикосы

Болезни фруктовых деревьев наносят значительный вред саду. Если своевременно не принять меры, можно лишиться всего урожая, в тяжелых случаях — всего плодового сада.

Болезни, наиболее часто встречающиеся у абрикосов:

манилиоз;

парша;

мучнистая роса;

кучерявость листьев, возбудителем которого является грибок Taphrina deformans;

другие виды грибков.

Больные листья абрикоса. Фото: google.com

Как и чем обработать абрикос после цветения от кучерявости

Чтобы нежное дерево с юга продолжало радовать ароматными сладкими плодами, его следует правильно обработать после цветения.

Заметить грибок Taphrina deformans, который является возбудителем кучерявости, очень просто, ведь при этом листочки сдуваются, покрываются пузырьками и крутятся. Также больные листья будут иметь другую окраску от светло-зеленой на ранних стадиях до красной.

Скрученные листья абрикоса. Фото: google.com

У зараженных деревьев страдают не только листья: побеги искривляются, укорачиваются, бутоны деформируются, отмирают плоды, так и не успевшие появиться.

Особое внимание следует уделить профилактике заболевания в весенний период. Первая неделя после распускания почек персика — самый опасный период, именно в эти дни нежные листочки легко "подхватывают" заразу. Более взрослые листья поражаются грибком реже.

Поскольку высокая влажность в сочетании с резкими колебаниями температуры — идеальные условия для развития Taphrina, первый раз опрыскивать персики и абрикосы нужно ранней весной, до опухания почек, когда воздух прогреется до +4°С в дневное время. Среднестатистический термин — в первой декаде марта.

Для первого опрыскивания используют:

раствор медного купороса 1%;

бордоская смесь 3%;

или фунгициды.

Через 5 дней делают повторную обработку. Также дачники используют раствор коллоидной серы 1% или биопрепараты.

Вторая обработка — во время бутонизации. С этого момента применение химических препаратов нежелательно, используют народные или биосредства.

И третье опрыскивание проводят сразу после цветения. Использование ядовитых веществ в этот период нежелательно, поэтому используют биосредства:

"Биостат";

"Триходермин";

"Планриз";

"Пентафаг".

Чтобы предотвратить заболевание важно также весной и осенью:

вырезать пораженные побеги;

не допускать скопления мусора под деревьями;

принимать меры по отпугиванию и уничтожению вредителей.

Обработка фруктовых деревьев. Фото: google.com

Осторожно манилиоз — что это и как обработать дерево после цветения

Монилиоз — это наиболее опасное заболевание для абрикосовых деревьев, которое может быстро распространиться на цветки, ствол и ветки.

Чтобы предотвратить полное поражение дерева, необходимо вовремя удалить пораженные ветки и сжечь их. В таком случае обрезку дерева можно производить не только весной, но и летом.

Чтобы избежать заболевания, следует регулярно обрабатывать деревья. Используйте препараты, содержащие фунгициды — химические вещества, борющиеся с болезнями растений. Для этого подойдут растворы:

"Хорус";

"Микосон-В";

1%-ная бордоская смесь.

Перед обработкой внимательно следуйте инструкциям и разведите препарат по пропорциям. Рекомендуется проводить обработку весной после цветения, один или два раза летом и после сбора урожая.

Также можно сделать бордоскую смесь самостоятельно, она будет бороться с такими болезнями, как:

плодовая гниль;

парша;

антракноз;

фитофтороз;

пятнистость косточковых культур.

Чтобы сделать 10 литров целебного эликсира с концентрацией 1%, вам нужно:

взять две емкости — стеклянные, керамические или деревянные;

налить в каждую по 5 л воды;

в первый сосуд растворите 100 г медного купороса;

во вторую — 100 г свежей гашеной извести;

осторожно слейте раствор медного купороса в известковое молочко.

Важно не разбавлять водой, поскольку это может снизить эффективность средства.

Ранее мы рассказывали, чем подкормить абрикосы и какое удобрение взять, чтобы подкормить вишню. Эти советы помогут получить большой урожай плодов.

Напомним, мы писали, когда, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественный, чистый и большой.

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