Как и чем обработать абрикос после цветения — простые средства и советы садоводов

Чем обработать абрикос после цветения — сочные плоды будут размером с кулак
После цветения фруктовые деревья нуждаются в особом внимании, ведь будущему урожаю могут угрожать как вредители, так и различные болезни. Абрикос не исключение. Чтобы собрать большие и сочные плоды, нужно позаботиться о дереве заранее.
Чем и как правильно обработать дерево абрикоса после цветения, чтобы урожай вас приятно поразил, делимся далее в материале.
Какие вредители могут угрожать абрикосу
Абрикос довольно хрупкое и нежное дерево, поэтому часто страдает от всяческих вредителей. Как правило, на него нападают:
- тля;
- садовые муравьи;
- фруктовая полосатая моль;
- листокрутка;
- плодожорки;
- длинноносики;
- паутинный клещ;
- щитовка;
- бронзовка мохнатая.
Чем болеют абрикосы
Болезни фруктовых деревьев наносят значительный вред саду. Если своевременно не принять меры, можно лишиться всего урожая, в тяжелых случаях — всего плодового сада.
Болезни, наиболее часто встречающиеся у абрикосов:
- манилиоз;
- парша;
- мучнистая роса;
- кучерявость листьев, возбудителем которого является грибок Taphrina deformans;
- другие виды грибков.
Как и чем обработать абрикос после цветения от кучерявости
Чтобы нежное дерево с юга продолжало радовать ароматными сладкими плодами, его следует правильно обработать после цветения.
Заметить грибок Taphrina deformans, который является возбудителем кучерявости, очень просто, ведь при этом листочки сдуваются, покрываются пузырьками и крутятся. Также больные листья будут иметь другую окраску от светло-зеленой на ранних стадиях до красной.
У зараженных деревьев страдают не только листья: побеги искривляются, укорачиваются, бутоны деформируются, отмирают плоды, так и не успевшие появиться.
Особое внимание следует уделить профилактике заболевания в весенний период. Первая неделя после распускания почек персика — самый опасный период, именно в эти дни нежные листочки легко "подхватывают" заразу. Более взрослые листья поражаются грибком реже.
Поскольку высокая влажность в сочетании с резкими колебаниями температуры — идеальные условия для развития Taphrina, первый раз опрыскивать персики и абрикосы нужно ранней весной, до опухания почек, когда воздух прогреется до +4°С в дневное время. Среднестатистический термин — в первой декаде марта.
Для первого опрыскивания используют:
- раствор медного купороса 1%;
- бордоская смесь 3%;
- или фунгициды.
Через 5 дней делают повторную обработку. Также дачники используют раствор коллоидной серы 1% или биопрепараты.
Вторая обработка — во время бутонизации. С этого момента применение химических препаратов нежелательно, используют народные или биосредства.
И третье опрыскивание проводят сразу после цветения. Использование ядовитых веществ в этот период нежелательно, поэтому используют биосредства:
- "Биостат";
- "Триходермин";
- "Планриз";
- "Пентафаг".
Чтобы предотвратить заболевание важно также весной и осенью:
- вырезать пораженные побеги;
- не допускать скопления мусора под деревьями;
- принимать меры по отпугиванию и уничтожению вредителей.
Осторожно манилиоз — что это и как обработать дерево после цветения
Монилиоз — это наиболее опасное заболевание для абрикосовых деревьев, которое может быстро распространиться на цветки, ствол и ветки.
Чтобы предотвратить полное поражение дерева, необходимо вовремя удалить пораженные ветки и сжечь их. В таком случае обрезку дерева можно производить не только весной, но и летом.
Чтобы избежать заболевания, следует регулярно обрабатывать деревья. Используйте препараты, содержащие фунгициды — химические вещества, борющиеся с болезнями растений. Для этого подойдут растворы:
- "Хорус";
- "Микосон-В";
- 1%-ная бордоская смесь.
Перед обработкой внимательно следуйте инструкциям и разведите препарат по пропорциям. Рекомендуется проводить обработку весной после цветения, один или два раза летом и после сбора урожая.
Также можно сделать бордоскую смесь самостоятельно, она будет бороться с такими болезнями, как:
- плодовая гниль;
- парша;
- антракноз;
- фитофтороз;
- пятнистость косточковых культур.
Чтобы сделать 10 литров целебного эликсира с концентрацией 1%, вам нужно:
- взять две емкости — стеклянные, керамические или деревянные;
- налить в каждую по 5 л воды;
- в первый сосуд растворите 100 г медного купороса;
- во вторую — 100 г свежей гашеной извести;
- осторожно слейте раствор медного купороса в известковое молочко.
Важно не разбавлять водой, поскольку это может снизить эффективность средства.
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