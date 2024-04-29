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Чем обработать абрикос после цветения — сочные плоды будут размером с кулак

29 апреля 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как и чем обработать абрикос после цветения — простые средства и советы садоводов
Обработка абрикоса для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

После цветения фруктовые деревья нуждаются в особом внимании, ведь будущему урожаю могут угрожать как вредители, так и различные болезни. Абрикос не исключение. Чтобы собрать большие и сочные плоды, нужно позаботиться о дереве заранее.

Чем и как правильно обработать дерево абрикоса после цветения, чтобы урожай вас приятно поразил, делимся далее в материале.

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Какие вредители могут угрожать абрикосу

Абрикос довольно хрупкое и нежное дерево, поэтому часто страдает от всяческих вредителей. Как правило, на него нападают:

  • тля;
  • садовые муравьи;
  • фруктовая полосатая моль;
  • листокрутка;
  • плодожорки;
  • длинноносики;
  • паутинный клещ;
  • щитовка;
  • бронзовка мохнатая.

 

Какие вредители могут угрожать абрикосу
Щитовка на абрикосе. poradum.com.ua

Чем болеют абрикосы

Болезни фруктовых деревьев наносят значительный вред саду. Если своевременно не принять меры, можно лишиться всего урожая, в тяжелых случаях — всего плодового сада.

Болезни, наиболее часто встречающиеся у абрикосов:

  • манилиоз;
  • парша;
  • мучнистая роса;
  • кучерявость листьев, возбудителем которого является грибок Taphrina deformans;
  • другие виды грибков.

 

Чем болеют абрикосы
Больные листья абрикоса. Фото: google.com

Как и чем обработать абрикос после цветения от кучерявости

Чтобы нежное дерево с юга продолжало радовать ароматными сладкими плодами, его следует правильно обработать после цветения.

Заметить грибок Taphrina deformans, который является возбудителем кучерявости, очень просто, ведь при этом листочки сдуваются, покрываются пузырьками и крутятся. Также больные листья будут иметь другую окраску от светло-зеленой на ранних стадиях до красной.

 

Как и чем обработать персик после цветения от вьющейся
Скрученные листья абрикоса. Фото: google.com

У зараженных деревьев страдают не только листья: побеги искривляются, укорачиваются, бутоны деформируются, отмирают плоды, так и не успевшие появиться.

Особое внимание следует уделить профилактике заболевания в весенний период. Первая неделя после распускания почек персика — самый опасный период, именно в эти дни нежные листочки легко "подхватывают" заразу. Более взрослые листья поражаются грибком реже.

Поскольку высокая влажность в сочетании с резкими колебаниями температуры — идеальные условия для развития Taphrina, первый раз опрыскивать персики и абрикосы нужно ранней весной, до опухания почек, когда воздух прогреется до +4°С в дневное время. Среднестатистический термин — в первой декаде марта.

Для первого опрыскивания используют:

  • раствор медного купороса 1%;
  • бордоская смесь 3%;
  • или фунгициды.

Через 5 дней делают повторную обработку. Также дачники используют раствор коллоидной серы 1% или биопрепараты.

Вторая обработка — во время бутонизации. С этого момента применение химических препаратов нежелательно, используют народные или биосредства.

И третье опрыскивание проводят сразу после цветения. Использование ядовитых веществ в этот период нежелательно, поэтому используют биосредства:

  • "Биостат";
  • "Триходермин";
  • "Планриз";
  • "Пентафаг".

Чтобы предотвратить заболевание важно также весной и осенью:

  • вырезать пораженные побеги;
  • не допускать скопления мусора под деревьями;
  • принимать меры по отпугиванию и уничтожению вредителей.

 

Как и чем разделать персик после цветения
Обработка фруктовых деревьев. Фото: google.com

Осторожно манилиоз — что это и как обработать дерево после цветения

Монилиоз — это наиболее опасное заболевание для абрикосовых деревьев, которое может быстро распространиться на цветки, ствол и ветки.

Чтобы предотвратить полное поражение дерева, необходимо вовремя удалить пораженные ветки и сжечь их. В таком случае обрезку дерева можно производить не только весной, но и летом.

Чтобы избежать заболевания, следует регулярно обрабатывать деревья. Используйте препараты, содержащие фунгициды — химические вещества, борющиеся с болезнями растений. Для этого подойдут растворы:

  • "Хорус";
  • "Микосон-В";
  • 1%-ная бордоская смесь.

Перед обработкой внимательно следуйте инструкциям и разведите препарат по пропорциям. Рекомендуется проводить обработку весной после цветения, один или два раза летом и после сбора урожая.

Также можно сделать бордоскую смесь самостоятельно, она будет бороться с такими болезнями, как:

  • плодовая гниль;
  • парша;
  • антракноз;
  • фитофтороз;
  • пятнистость косточковых культур.

Чтобы сделать 10 литров целебного эликсира с концентрацией 1%, вам нужно:

  • взять две емкости — стеклянные, керамические или деревянные;
  • налить в каждую по 5 л воды;
  • в первый сосуд растворите 100 г медного купороса;
  • во вторую — 100 г свежей гашеной извести;
  • осторожно слейте раствор медного купороса в известковое молочко.

Важно не разбавлять водой, поскольку это может снизить эффективность средства.

 

Ранее мы рассказывали, чем подкормить абрикосы и какое удобрение взять, чтобы подкормить вишню. Эти советы помогут получить большой урожай плодов.

Напомним, мы писали, когда, как и чем следует обработать яблони в вашем саду весной, чтобы урожай был качественный, чистый и большой.

Также рекомендуем узнать, чем белить деревья весной 2024 года, чтобы сад был здоров.

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