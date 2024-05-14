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Какие растения хорошо "дружат" с грушей — что посадить возле дерева, чтобы собрать урожай

14 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что посадить возле груши в саду — самые лучшие растения
Молодая девушка, которая срывает грушу с дерева. Фото: The Ecologist
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Груша — это дерево, которое редко приносит плоды, очень часто страдает от различных заболеваний и может даже погибнуть от растений рядом. Чтобы защитить это дерево, следует знать, какие растения нужно посадить на одном участке с грушами для хорошего урожая.

Новини.LIVE рассказывает о хороших "соседях" для груши.

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Груша

Это дерево отлично растет на одном участке с грушами того же или другого сорта. Оба дерева наделяют друг друга полезными компонентами, поэтому опытные садоводы советуют сажать эти деревья парами, чтобы получить хороший урожай, но делать это лучше на расстоянии менее шести метров.

Дерево груши в саду
Дерево груши в саду. Фото: Farming Country Life

Клен

Это дерево способно защитить грушу от таких вредителей, как яблочные плодожорки, которые особенно опасны для этого дерева. Если вы заметили, что на вашей груше много вредителей, самое время посадить возле нее клен, причем, можно посадить как низкорослый, так и декоративный.

Большой остролистный клен в саду.
Большой остролистный клен в саду. Фото: Pinterest

Яблоня

Благодаря тому, что яблони и груши считаются своего рода "родственными душами", они прекрасно выращиваются на одном участке. К тому же, такое соседство улучшает уровень урожайности деревьев в саду.

Большая сливолистная яблоня в саду
Большая сливолистная яблоня в саду. Фото: Pinterest

Ягодные кустарники

Возле груши можно посадить красную и черную смородину, виноград и малину, которые защищают ее от парши и дают почве достаточное количество азота. Груша, в свою очередь, защищает эти ягодные кусты от гнили. Но следите, чтобы на кусты не падала сплошная тень от груши.

Куст красной смородины в саду
Куст красной смородины в саду. Фото: Pinterest

Цветы

Если вы хотите защитить свою грушу от болезней и вредителей, посадите возле нее цветы. С вредителями на дереве помогают бороться такие растения, как:

  • Маргаритки
  • Колокольчик
  • Бархатцы
Красивые яркие бархатцы в саду.
Красивые яркие бархатцы в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какое удобрение следует добавлять к деревьям вишни и черешни в саду.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет, если возле плодовых деревьев посадить каштан.

Также мы сообщали о том, чем следует обработать абрикос после периода цветения.

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