Что посадить возле груши в саду — самые лучшие растения

Какие растения хорошо "дружат" с грушей — что посадить возле дерева, чтобы собрать урожай
Груша — это дерево, которое редко приносит плоды, очень часто страдает от различных заболеваний и может даже погибнуть от растений рядом. Чтобы защитить это дерево, следует знать, какие растения нужно посадить на одном участке с грушами для хорошего урожая.
Новини.LIVE рассказывает о хороших "соседях" для груши.
Какие растения лучше посадить рядом с грушей
Груша
Это дерево отлично растет на одном участке с грушами того же или другого сорта. Оба дерева наделяют друг друга полезными компонентами, поэтому опытные садоводы советуют сажать эти деревья парами, чтобы получить хороший урожай, но делать это лучше на расстоянии менее шести метров.
Клен
Это дерево способно защитить грушу от таких вредителей, как яблочные плодожорки, которые особенно опасны для этого дерева. Если вы заметили, что на вашей груше много вредителей, самое время посадить возле нее клен, причем, можно посадить как низкорослый, так и декоративный.
Яблоня
Благодаря тому, что яблони и груши считаются своего рода "родственными душами", они прекрасно выращиваются на одном участке. К тому же, такое соседство улучшает уровень урожайности деревьев в саду.
Ягодные кустарники
Возле груши можно посадить красную и черную смородину, виноград и малину, которые защищают ее от парши и дают почве достаточное количество азота. Груша, в свою очередь, защищает эти ягодные кусты от гнили. Но следите, чтобы на кусты не падала сплошная тень от груши.
Цветы
Если вы хотите защитить свою грушу от болезней и вредителей, посадите возле нее цветы. С вредителями на дереве помогают бороться такие растения, как:
- Маргаритки
- Колокольчик
- Бархатцы
Напомним, мы писали о том, какое удобрение следует добавлять к деревьям вишни и черешни в саду.
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