Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чому дерево волоського горіха не плодоносить — як покращити врожай arrow

Чому дерево волоського горіха не плодоносить — як покращити врожай

30 травня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому волоський горіх не плодоносить — дієві поради дачникам
Людина, яка тримає волоські горіхи в руках. Фото: Medium
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Волоський горіх — це не те дерево, яке одразу дасть плоди, але якщо ви помітили, що це не відбувається протягом декількох десятків років, варто замислитися, що не так. Якщо ви хочете збирати великий врожай горіхів, варто знати, чому дерево не плодоносить і що з цим робити.

Новини.LIVE розповідає про причини відсутності плодів і кроки, які допоможуть отримати врожай на дереві горіхів.

Читайте також:

Відсутність плодів на горіховому дереві — чому так відбувається

Густа крона і рідкісні коротки паростки

Якщо ви помітили, що на дереві немає горіхів, причина може бути в надмірно загущеній кроні і наявності рідкісних коротких паростках. 

Неправильний догляд

Також ви можете неправильно доглядати рослину, тобто, вносити надмірну кількість добрив. У такому випадку дерево починає активно розвиватися і мати розкішну листву, але, водночас, не мати плодів. 

Відсутність запилювача

Якщо ви на дереві не побачили жодного горіха, можливо, йому просто не вистачає запилювача, який йому в цьому допоможе.

Урожай грецких орехов на дереве
Урожай волоських горіхів на дереві. Фото: Pinterest

Як допомогти волоському горіху плодоносити

Якщо причина в надмірно загущеній кроні і наявності коротких паростків, обріжте зайві гілки, перекопайте вилами навколо дерева і додайте до нього перепрілий гній у пропорції чотири відра на один квадратний метр. Цим добривом обробіть пристовбурне коло.

Якщо ви зрозуміли, що припустилися помилки при догляді волоського горіха, припиніть підживлювати дерево і навіть поливати його на якийсь час. Якщо і це не допоможе, видаліть великі корені, обкопавши рослину на глибину і ширину лопати на відстані в півтора метри від дерева. Залиште лише маленькі корені, а отвір після видалення засипте ґрунтом.

Якщо вашому дереву не вистачає запилювача, можете скористатися штучним запилювачем або щепленням. 

Садовник, обрезающий ветки дерева
Садівник, який обрізає гілки дерева. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати червиве дерево черешні в саду. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно видалити поросль на деревах у саду. 

Також ми повідомляли про те, коли і чим варто підживлювати яблуню в саду.

волоські горіхи
сад
дерева
врожай

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище