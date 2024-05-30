Почему грецкий орех не плодоносит — действенные советы дачникам

Человек, держащий грецкие орехи в руках. Фото: Medium

Грецкий орех — это не то дерево, которое сразу даст плоды, но если вы заметили, что это не происходит в течение нескольких десятков лет, стоит задуматься, что не так. Если вы хотите собирать большой урожай орехов, следует знать, почему дерево не плодоносит и что с этим делать.

Новини.LIVE рассказывает о причинах отсутствия плодов и шагах, которые помогут получить урожай на дереве орехов.

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Густая крона и редкие короткие побеги

Если вы заметили, что на дереве нет орехов, причина может быть в чрезмерно загущенной кроне и наличии редких коротких побегов.

Неправильный уход

Также вы можете неправильно ухаживать за растением, то есть, вносить чрезмерное количество удобрений. В таком случае дерево начинает активно развиваться и иметь роскошную листву, но в то же время не иметь плодов.

Отсутствие опылителя

Если вы на дереве не увидели ни одного ореха, возможно, ему просто не хватает опылителя, который ему в этом поможет.

Урожай грецких орехов на дереве. Фото: Pinterest

Как помочь грецкому ореху плодоносить

Если причина в чрезмерно загущенной кроне и наличии коротких побегов, обрежьте лишние ветки, перекопайте вилами вокруг дерева и добавьте к нему перепревший навоз в пропорции четыре ведра на квадратный метр. Этим удобрением обработайте приствольный круг.

Если вы поняли, что допустили ошибку при уходе за грецким орехом, прекратите подкармливать дерево и даже поливать его на время. Если и это не поможет, удалите большие корни, обкопайте растение на глубину и ширину лопаты на расстоянии в полутора метрах от дерева. Оставьте только маленькие корни, а отверстие после удаления засыпьте почвой.

Если вашему дереву не хватает опылителя, можете воспользоваться искусственным опылителем или прививкой.

Садовод, обрезающий ветви дерева. Фото: Pinterest

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