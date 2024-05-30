Почему грецкий орех не плодоносит — действенные советы дачникам

Почему дерево грецкого ореха не плодоносит — как улучшить урожай
Грецкий орех — это не то дерево, которое сразу даст плоды, но если вы заметили, что это не происходит в течение нескольких десятков лет, стоит задуматься, что не так. Если вы хотите собирать большой урожай орехов, следует знать, почему дерево не плодоносит и что с этим делать.
Новини.LIVE рассказывает о причинах отсутствия плодов и шагах, которые помогут получить урожай на дереве орехов.
Отсутствие плодов на ореховом дереве — почему так происходит
Густая крона и редкие короткие побеги
Если вы заметили, что на дереве нет орехов, причина может быть в чрезмерно загущенной кроне и наличии редких коротких побегов.
Неправильный уход
Также вы можете неправильно ухаживать за растением, то есть, вносить чрезмерное количество удобрений. В таком случае дерево начинает активно развиваться и иметь роскошную листву, но в то же время не иметь плодов.
Отсутствие опылителя
Если вы на дереве не увидели ни одного ореха, возможно, ему просто не хватает опылителя, который ему в этом поможет.
Как помочь грецкому ореху плодоносить
Если причина в чрезмерно загущенной кроне и наличии коротких побегов, обрежьте лишние ветки, перекопайте вилами вокруг дерева и добавьте к нему перепревший навоз в пропорции четыре ведра на квадратный метр. Этим удобрением обработайте приствольный круг.
Если вы поняли, что допустили ошибку при уходе за грецким орехом, прекратите подкармливать дерево и даже поливать его на время. Если и это не поможет, удалите большие корни, обкопайте растение на глубину и ширину лопаты на расстоянии в полутора метрах от дерева. Оставьте только маленькие корни, а отверстие после удаления засыпьте почвой.
Если вашему дереву не хватает опылителя, можете воспользоваться искусственным опылителем или прививкой.
Напомним, мы писали о том, как можно спасти червивое дерево черешни в саду.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно удалить поросль на деревьях в саду.
Также мы сообщали о том, когда и чем следует подкармливать яблоню в саду.
Читайте Новини.LIVE!