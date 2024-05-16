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Фруктовим салатам влітку бути — коли і чим підживити яблуню навесні

16 травня 2024 00:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли і чим підживити яблуню в саду навесні 2024 — найдієвіші поради
Літній чоловік, який зриває яблука з дерева. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Щоб відновити яблуню в саду після зимового періоду, її потрібно правильно підживлювати. Досвідчені садівники поділилися важливими порадами і розповіли, в який період і чим потрібно підгодовувати це плодове дерево навесні.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Коли потрібно удобрювати яблуню навесні

Конкретних термінів, коли саме потрібно підживлювати це плодове дерево, немає, адже тут потрібно враховувати регіон, де росте яблуня. Справа в тому, що кожна місцевість має власні умови погоди, так само і з фазами розвитку рослин. Тому в цьому випадку звертайте увагу на свій регіон.

Женщина с девушкой возле яблони
Жінка з дівчиною біля яблуні. Фото: УНІАН

Чим варто підживлювати яблуню 

Велика кількість садівників обирають органічний вид добрив, адже він є безпечним як для самих дерев, так і для ґрунту. Крім того, ці добрива є під рукою у будь-яких справжніх господарів. Так, експерти радять підживлювати яблуню такими добривами, як:

  • Курячий послід 
  • Гній
  • Перегній
  • Зола

Якщо під рукою є курячий послід, візьміть десять літрів води і розведіть в ній третю частину добрива. Залиште на три-п’ять днів, потім додайте води у співвідношенні один до 15, після чого полийте дерева.

Для підживлення гноєм візьміть такий самий об’єм, залиште на таку ж кількість днів, але розведіть водою у співвідношенні один до десяти.

Процесс подкормки яблони в саду
Процес підживлення яблуні в саду. Фото: Decorexpro

Якщо ви плануєте підживити яблуню перегноєм, то візьміть три-чотири кілограми цього добрива на один квадратний метр навколо крони дерева, розпушить ґрунт і полийте рослину. 

У випадку із золою візьміть одну склянку золи, залийте її окропом, настоюйте три-п’ять днів, розведіть у десяти літрах і обприскуйте рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити на одній ділянці з грушею. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживлювати черешню і вишню навесні. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно білити дерева навесні 2024 року.

дерева
сад
підживлення
яблуня

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