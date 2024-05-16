Коли і чим підживити яблуню в саду навесні 2024 — найдієвіші поради

Фруктовим салатам влітку бути — коли і чим підживити яблуню навесні
Щоб відновити яблуню в саду після зимового періоду, її потрібно правильно підживлювати. Досвідчені садівники поділилися важливими порадами і розповіли, в який період і чим потрібно підгодовувати це плодове дерево навесні.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.
Коли потрібно удобрювати яблуню навесні
Конкретних термінів, коли саме потрібно підживлювати це плодове дерево, немає, адже тут потрібно враховувати регіон, де росте яблуня. Справа в тому, що кожна місцевість має власні умови погоди, так само і з фазами розвитку рослин. Тому в цьому випадку звертайте увагу на свій регіон.
Чим варто підживлювати яблуню
Велика кількість садівників обирають органічний вид добрив, адже він є безпечним як для самих дерев, так і для ґрунту. Крім того, ці добрива є під рукою у будь-яких справжніх господарів. Так, експерти радять підживлювати яблуню такими добривами, як:
- Курячий послід
- Гній
- Перегній
- Зола
Якщо під рукою є курячий послід, візьміть десять літрів води і розведіть в ній третю частину добрива. Залиште на три-п’ять днів, потім додайте води у співвідношенні один до 15, після чого полийте дерева.
Для підживлення гноєм візьміть такий самий об’єм, залиште на таку ж кількість днів, але розведіть водою у співвідношенні один до десяти.
Якщо ви плануєте підживити яблуню перегноєм, то візьміть три-чотири кілограми цього добрива на один квадратний метр навколо крони дерева, розпушить ґрунт і полийте рослину.
У випадку із золою візьміть одну склянку золи, залийте її окропом, настоюйте три-п’ять днів, розведіть у десяти літрах і обприскуйте рослини.
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