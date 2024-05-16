Когда и чем подкормить яблоню в саду весной 2024 — самые действенные советы

Фруктовым салатам летом быть — когда и чем подкормить яблоню весной
Чтобы восстановить яблоню в саду после зимнего периода, ее нужно правильно подкармливать. Опытные садоводы поделились важными советами и рассказали, в какой период и чем нужно прикармливать это плодовое дерево весной.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Когда нужно удобрять яблоню весной
Конкретных сроков, когда нужно подпитывать это плодовое дерево, нет, ведь здесь нужно учитывать регион, где растет яблоня. Дело в том, что каждая местность имеет собственные погодные условия, так же и с фазами развития растений. Поэтому в этом случае обращайте внимание на свой регион.
Чем стоит подкармливать яблоню
Большое количество садоводов выбирают органический вид удобрений, ведь он безопасен как для самих деревьев, так и для почвы. Кроме того, эти удобрения находятся под рукой у любых настоящих хозяев. Так, эксперты советуют подкармливать яблоню такими удобрениями, как:
- Куриный помет
- Навоз
- Перегной
- Зола
Если под рукой куриный помет, возьмите десять литров воды и разведите в ней третью часть удобрения. Оставьте на три-пять дней, затем добавьте воды в соотношении один к 15, после чего полейте деревья.
Для подкормки навозом возьмите тот же объем, оставьте на такое же количество дней, но разведите водой в соотношении один к десяти.
Если вы планируете подкормить яблоню перегноем, то возьмите три-четыре килограмма этого удобрения на один квадратный метр вокруг кроны дерева, разрыхлите почву и полейте растение.
В случае с золой возьмите один стакан золы, залейте его кипятком, настаивайте три-пять дней, разведите в десяти литрах и опрыскивайте растения.
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