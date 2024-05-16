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Фруктовым салатам летом быть — когда и чем подкормить яблоню весной

16 мая 2024 00:04
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда и чем подкормить яблоню в саду весной 2024 — самые действенные советы
Пожилой мужчина, который срывает яблоки с дерева. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы восстановить яблоню в саду после зимнего периода, ее нужно правильно подкармливать. Опытные садоводы поделились важными советами и рассказали, в какой период и чем нужно прикармливать это плодовое дерево весной.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Когда нужно удобрять яблоню весной

Конкретных сроков, когда нужно подпитывать это плодовое дерево, нет, ведь здесь нужно учитывать регион, где растет яблоня. Дело в том, что каждая местность имеет собственные погодные условия, так же и с фазами развития растений. Поэтому в этом случае обращайте внимание на свой регион.

Женщина с девушкой возле яблоны.
Женщина с девочкой возле яблони. Фото: УНИАН

Чем стоит подкармливать яблоню

Большое количество садоводов выбирают органический вид удобрений, ведь он безопасен как для самих деревьев, так и для почвы. Кроме того, эти удобрения находятся под рукой у любых настоящих хозяев. Так, эксперты советуют подкармливать яблоню такими удобрениями, как:

  • Куриный помет
  • Навоз
  • Перегной
  • Зола

Если под рукой куриный помет, возьмите десять литров воды и разведите в ней третью часть удобрения. Оставьте на три-пять дней, затем добавьте воды в соотношении один к 15, после чего полейте деревья.

Для подкормки навозом возьмите тот же объем, оставьте на такое же количество дней, но разведите водой в соотношении один к десяти.

Процесс подкормки яблоны в саду
Процесс подкормки яблони в саду. Фото: Decorexpro

Если вы планируете подкормить яблоню перегноем, то возьмите три-четыре килограмма этого удобрения на один квадратный метр вокруг кроны дерева, разрыхлите почву и полейте растение.

В случае с золой возьмите один стакан золы, залейте его кипятком, настаивайте три-пять дней, разведите в десяти литрах и опрыскивайте растения.

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на одном участке с грушей.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно подкармливать черешню и вишню весной.

Также мы сообщали о том, чем нужно белить деревья весной 2024 года.

деревья
сад
подкормка
яблоня

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