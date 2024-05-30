Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Побачили червиву черешню — терміново зробіть ці прості, але важливі кроки arrow

Побачили червиву черешню — терміново зробіть ці прості, але важливі кроки

30 травня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що робити, якщо черешня червива — як захистити і виправити ситуацію
Людина, яка тримає червиву черешню в руці. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Серед нас є багато тих, хто любить влітку ласувати смачною і соковитою черешнею, але трапляється інколи так, що ягода виявляється червивою. Щоб цього не допустити, варто знати, як можна захистити дерево цієї ягоди і як позбутися хробаків на рослині.

Новини.LIVE розповідає садівникам, як це зробити.

Читайте також:

Захист черешні від хробаків

Хробаки в черешні з’являються через чорнобрюху муху, тому її позбавлятися треба ще з осені. Наприкінці сезону перекопайте ділянку навколо дерева черешні на глибині в 40 сантиметрів, а навесні після виникнення бруньок обприскайте посадки хлорокисом міді, який готується з таких інгредієнтів, як:

  • Хлорокис міді — 40 грамів
  • Вода — десять літрів

Можна також зробити це мідним купоросом, але в цьому випадку на десять літрів води потрібно взяти 80 грамів. Ретельно обробіть крону і ділянку навколо дерева черешні. 

Але пам’ятайте, що варто дотримуватися терміну обробки дерева від цієї комахи і востаннє обприскувати його не менш, ніж за 14 днів до моменту початку збору врожаю.

Много спелой черешни на дереве
Багато стиглої черешні на дереві. Фото: Decorexpro

Спосіб боротьби з хробаками в черешні

Якщо ви побачили всередині черешні хробаків, замочіть її у трохи підсоленій воді на деякий час, після чого промийте проточною водою. Щоб ефективно позбутися хробаків у черешні, візьміть такі інгредієнти, як:

  • черешня — 500 грамів;
  • вода — один літр;
  • сіль — одна чайна ложка;
  • миска;
  • друшляк.

Після цього розмішайте воду кімнатної температури разом із сіллю так, щоб сіль повністю розчинилася в ній. Покладіть черешню у воду так, щоб зверху вона повністю її перекрила. Залиште в такому стані на пів години і побачите, що хробаки самі виповзуть. Після цієї процедури просто помийте черешню під проточною водою.

Черешня, замоченная в воде с солью
Черешня, замочена у воді із сіллю. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, в якому місці в саду потрібно посадити дерево груші. 

Раніше ми розповідали про те, чим краще підживлювати вишню і черешню в саду. 

Також ми повідомляли про те, коли і чим потрібно підживлювати яблуню в саду.

дерева
сад
черешня
черв'яки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ