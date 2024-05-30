Що робити, якщо черешня червива — як захистити і виправити ситуацію

Людина, яка тримає червиву черешню в руці. Фото: Alamy

Серед нас є багато тих, хто любить влітку ласувати смачною і соковитою черешнею, але трапляється інколи так, що ягода виявляється червивою. Щоб цього не допустити, варто знати, як можна захистити дерево цієї ягоди і як позбутися хробаків на рослині.

Новини.LIVE розповідає садівникам, як це зробити.

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Захист черешні від хробаків

Хробаки в черешні з’являються через чорнобрюху муху, тому її позбавлятися треба ще з осені. Наприкінці сезону перекопайте ділянку навколо дерева черешні на глибині в 40 сантиметрів, а навесні після виникнення бруньок обприскайте посадки хлорокисом міді, який готується з таких інгредієнтів, як:

Хлорокис міді — 40 грамів

Вода — десять літрів

Можна також зробити це мідним купоросом, але в цьому випадку на десять літрів води потрібно взяти 80 грамів. Ретельно обробіть крону і ділянку навколо дерева черешні.

Але пам’ятайте, що варто дотримуватися терміну обробки дерева від цієї комахи і востаннє обприскувати його не менш, ніж за 14 днів до моменту початку збору врожаю.

Багато стиглої черешні на дереві. Фото: Decorexpro

Спосіб боротьби з хробаками в черешні

Якщо ви побачили всередині черешні хробаків, замочіть її у трохи підсоленій воді на деякий час, після чого промийте проточною водою. Щоб ефективно позбутися хробаків у черешні, візьміть такі інгредієнти, як:

черешня — 500 грамів;

вода — один літр;

сіль — одна чайна ложка;

миска;

друшляк.

Після цього розмішайте воду кімнатної температури разом із сіллю так, щоб сіль повністю розчинилася в ній. Покладіть черешню у воду так, щоб зверху вона повністю її перекрила. Залиште в такому стані на пів години і побачите, що хробаки самі виповзуть. Після цієї процедури просто помийте черешню під проточною водою.

Черешня, замочена у воді із сіллю. Фото: скриншот з YouTube

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