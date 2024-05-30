Что делать, если черешня червивая — как защитить и исправить ситуацию

Человек, держащий червивую черешню в руке. Фото: Alamy

Среди нас есть много тех, кто любит летом лакомиться вкусной и сочной черешней, но иногда случается так, что ягода оказывается червивой. Чтобы этого не допустить, следует знать, как можно защитить дерево этой ягоды и как избавиться от червей на растении.

Новини.LIVE рассказывает садоводам, как это сделать.

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Защита черешни от червей

Черви в черешне появляются из-за чернобрюхой мухи, поэтому от нее избавляться нужно еще с осени. В конце сезона перекопайте участок вокруг дерева черешни на глубине в 40 сантиметров, а весной после возникновения почек опрыскивайте посадки хлорокисью меди, который готовится из таких ингредиентов, как:

Хлорокис меди — 40 грамм

Вода — десять литров

Можно сделать это медным купоросом, но в этом случае на десять литров воды нужно взять 80 грамм. Тщательно обработайте крону и участок вокруг дерева черешни.

Но помните, что следует соблюдать срок обработки дерева от этого насекомого и в последний раз опрыскивать его не менее, чем за 14 дней до момента начала сбора урожая.

Много спелых черешен на дереве. Фото: Decorexpro

Способ борьбы с червями в черешне

Если вы увидели внутри черешни червей, замочите ее в немного подсоленной воде на время, после чего промойте проточной водой. Чтобы эффективно избавиться от червей в черешне, возьмите такие ингредиенты, как:

Черешня — 500 грамм

Вода — один литр

Соль — одна чайная ложка

Миска

Дуршлаг

После этого размешайте воду комнатной температуры вместе с солью так, чтобы соль полностью растворилась в ней. Положите черешню в воду так, чтобы сверху она ее полностью перекрыла. Оставьте в таком состоянии на полчаса и увидите, что черви сами выползут. После этой процедуры просто промойте черешню под проточной водой.

Черешня, замоченная в воде с солью. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, где в саду нужно посадить дерево груши.

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