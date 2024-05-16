Де краще посадити грушу в саду навесні 2024 — що враховувати при виборі місця

Людина, яка садить дерево груші в саду. Фото: Naked Science

Досвідчені садівники знають, що груша — це таке примхливе дерево, яке потребує особливого догляду, зокрема, регулярного поливу, гарного освітлення, правильного місця посадки тощо. Щоб отримати великий урожай цього фрукту, варто розуміти, де потрібно посадити це дерево у своєму саду.

Новини.LIVE називає найважливіші фактори при посадці груші.

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Освітлення

При виборі місця посадки, варто звертати увагу на освітлення, адже дерево цього фрукту потребує яскравих сонячних променів. Тому варто обирати ділянку, на яку більшість часу на день потрапляють сонячні промені.

Чоловік, який висаджує саджанець груші в саду. Фото: Pinterest

Захист від вітру

Також при посадці груші варто враховувати вітер, який не повинен потрапляти на дерево. Справа в тому, що сильний вітер може пошкодити гілки і погіршити запилення дерева. Краще садити грушу біля високого паркану або недалеко від стіни будівлі, яка захищатиме її від вітру.

Ґрунт

Це дерево любить рости у нейтральному або слабокислому ґрунті, тому ґрунт з великою кількість органічних компонентів буде ідеальним варіантом для груші. Також важливо, щоб ґрунт був дренованим, а рівень ґрунтових вод був на відстані не ближче за півтора-два метри від поверхні землі.

Також не варто садити дерево груші в низинах і місцях, де регулярно застоюється вода.

Садівник, який збирається посадити дерево груші. Фото: Decorexpro

Відстань від інших рослин

Експерти кажуть, що дерево з грушами любить, коли навколо нього є багато простору, щоб воно могло спокійно рости і розвиватися. Тому при посадці варто враховувати оптимальну відстань груші від інших рослин, які не забиратимуть у неї світло та корисні компоненти з ґрунту.

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