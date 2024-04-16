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Частинка Японії з вікна — чи можна садити сакуру біля будинку

16 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чи можна садити сакуру біля будинку — правила та застереження
Жінка, яка фотографує дерево сакури. Фото: УНІАН
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

З настанням тепла люди починають дедалі більше гуляти парками або скверами, адже там цвітуть пахучі символи Японії — сакури, які манять своєю красою. Якщо ви хочете, щоб це дерево росло на вашій ділянці, варто знати, чи можна його садити біля будинку і як правильно доглядати.

Новини.LIVE розповідає про вирощування і догляд сакури.

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Сакура — це неймовірно красиве дерево Японії, повз якого просто неможливо пройти без фотографій. Цвісти це дерево починає у період з кінця квітня до початку травня — це залежить від погоди надворі та регіону, де вони ростуть.

Якщо говорити про тривалість цвітіння, то зазвичай сакура квітне протягом двох тижнів. 

Ветви дерева сакуры на фоне неба
Гілка дерева сакури на тлі неба. Фото: Freepik

Чи можна садити сакуру біля будинку: як правильно доглядати

Якщо ви хочете посадити і вирощувати сакуру на своїй ділянці, варто знати деякі правила. Зокрема, потрібно враховувати такі важливі фактори, як:

  • Падіння променів сонця — сакура любить сонце, тому потрібно її садити там, де його промені падатимуть більшу частину доби або весь день
  • Достатня кількість місця — сакурі потрібно багато місця для розквіту і розростання
  • Правильний догляд — сакуру потрібно постійно обрізати, поливати і підживлювати
  • Правильно підібраний ґрунт — сакура повинна рости у ретельно дренованому ґрунті, який містить достатню кількість калію та азоту
  • Правильно підібрані сусіди — поруч із сакурою краще не садити дерева, від яких на неї падатиме тінь
Люди, отдыхающие среди сакур
Люди, які відпочивають серед сакур. Фото: Pinterest

Всі ці прості, але дуже важливі правила допоможуть створити особливу і романтичну атмосферу, яка прикрашатиме ваш будинок.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна вирощувати горіх біля свого будинку. 

Раніше ми розповідали про те, як обрізати абрикос навесні, щоб він дав смачні ягоди. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати дерево вишні навесні, щоб отримати щедрий врожай.

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