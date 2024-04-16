Чи можна садити сакуру біля будинку — правила та застереження

Жінка, яка фотографує дерево сакури. Фото: УНІАН

З настанням тепла люди починають дедалі більше гуляти парками або скверами, адже там цвітуть пахучі символи Японії — сакури, які манять своєю красою. Якщо ви хочете, щоб це дерево росло на вашій ділянці, варто знати, чи можна його садити біля будинку і як правильно доглядати.

Новини.LIVE розповідає про вирощування і догляд сакури.

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Сакура — це неймовірно красиве дерево Японії, повз якого просто неможливо пройти без фотографій. Цвісти це дерево починає у період з кінця квітня до початку травня — це залежить від погоди надворі та регіону, де вони ростуть.

Якщо говорити про тривалість цвітіння, то зазвичай сакура квітне протягом двох тижнів.

Гілка дерева сакури на тлі неба. Фото: Freepik

Чи можна садити сакуру біля будинку: як правильно доглядати

Якщо ви хочете посадити і вирощувати сакуру на своїй ділянці, варто знати деякі правила. Зокрема, потрібно враховувати такі важливі фактори, як:

Падіння променів сонця — сакура любить сонце, тому потрібно її садити там, де його промені падатимуть більшу частину доби або весь день

Достатня кількість місця — сакурі потрібно багато місця для розквіту і розростання

Правильний догляд — сакуру потрібно постійно обрізати, поливати і підживлювати

Правильно підібраний ґрунт — сакура повинна рости у ретельно дренованому ґрунті, який містить достатню кількість калію та азоту

Правильно підібрані сусіди — поруч із сакурою краще не садити дерева, від яких на неї падатиме тінь

Люди, які відпочивають серед сакур. Фото: Pinterest

Всі ці прості, але дуже важливі правила допоможуть створити особливу і романтичну атмосферу, яка прикрашатиме ваш будинок.

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