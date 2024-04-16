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Частичка Японии из окна — можно ли сажать сакуру возле дома

16 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Можно ли сажать сакуру возле дома — правила и предостережения
Женщина, которая фотографирует дерево сакуры. Фото: УНИАН
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

С наступлением тепла люди начинают все больше гулять по паркам или скверам, ведь там цветут благоухающие символы Японии — сакуры, которые манят своей красотой. Если вы хотите, чтобы это дерево росло на вашем участке, стоит знать, можно ли его сажать возле дома и как правильно ухаживать.

Новини.LIVE рассказывает о выращивании и уходе за сакурой.

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Что известно о сакуре и как долго она цветет

Сакура — это невероятно красивое дерево Японии, мимо которого просто невозможно пройти без фотографий. Цвести это дерево начинает в период с конца апреля по начало мая — это зависит от погоды на улице и регионе, где они растут.

Если говорить о продолжительности цветения, то сакура обычно цветет в течение двух недель.

Сакура ветви дерева на фоне неба.
Ветвь дерева сакуры на фоне неба. Фото: Freepik

Можно ли сажать сакуру около дома: как правильно ухаживать

Если вы хотите посадить и выращивать сакуру на своем участке, следует знать некоторые правила. В частности, следует учитывать такие важные факторы, как:

  • Падение лучей солнца — сакура любит солнце, поэтому нужно ее сажать там, где его лучи будут падать большую часть суток или весь день
  • Достаточное количество места — сакуре нужно много места для расцвета и разрастания
  • Правильный уход — сакуру нужно постоянно обрезать, поливать и подкармливать
  • Правильно подобранная почва — сакура должна расти в тщательно дренированной почве, содержащей достаточное количество калия и азота
  • Правильно подобранные соседи — рядом с сакурой лучше не сажать деревья, от которых на нее будет падать тень
Люди, отдыхающие среди сакур
Люди, отдыхающие среди сакур. Фото: Pinterest

Все эти простые, но очень важные правила помогут создать особую и романтическую атмосферу, которая будет украшать ваш дом.

Напомним, мы писали о том, можно ли выращивать орех возле своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, как обрезать абрикос весной, чтобы он дал вкусные ягоды.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать дерево вишни весной, чтобы получить обильный урожай.

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